Minić: Srbi i danas vode bitku, i to za očuvanje identiteta

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić poručio je večeras da Srbi i danas vode bitku, za očuvanje identiteta.

Minić je na manifestaciji "Dani kulture Srba u Mađarskoj" u sjedištu Vlade Srpske u Banjaluci rekao da Republika Srpska mora biti ekonomski jaka, institucionalno stabilna i međunarodno prepoznatljiva i da svim aktivnosti koje sprovodi pokaže da će i ubuduće misliti o svom narodu.

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On je istakao da srpski narod nikada nije bio na pogrešnoj strani istorije, niti je nanio zlo drugima, te da je veoma bitno da Srbi gdje god da žive njeguju jedinstvo.

"Srpska pravoslavna crkva je nešto što nas najviše vezuje u svakom smislu te riječi" naglasio je Minić.

Premijer Srpske je ocijenio da Srbi gdje god da žive, a mnogo ih je rasutih po svijetu, predstavaljaju naš identitet.

On je ukazao da u savremenom društvu postoje kulture i tradicije koje upražnjavaju vjeru i sve ostalo što ide uz to, a sa druge strane migracije u Evropi kao način i uslov života koji nije bezbjedan i koji je jedan tip revolucije.

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"Moramo naći još više vremena da mladima prenesemo znanje o srpskom pravoslavnom manastiru Grabovac, jednoj od najstarijih srpskih svetinja u Mađarskoj", zaključio je Minić.

(Srna)