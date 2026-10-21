Počela manifestacija "Srpski dani - mjesec srpske kulture u Mađarskoj"

Autor:ATV redakcija
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Manifestacija "Dani kulture Srba u Mađarskoj" počela je u sjedištu Vlade Republike Srpske u Banjaluci.
Događaju prisustvuju predsjednik Vlade Savo Minić, ministri, direktor Kancelarije za međunarodnu saradnju Ana Trišić Babić i Njegovo viskokopreosveštenstvo mitropolit budimski Lukijan, kao i Njegovo preosveštenstvo episkop marčanski Sava.
U okviru ove manifestacije otvorena je i prigodna izložba.
Podsjećamo, predsjednik Milorad Dodik dočekao je sinoć mitropolita budimskog Lukijana, koji gotovo četvrt vijeka radi na očuvanju pravoslavne vjere i nacionalnog identiteta Srba u Mađarskoj.
Dodik je istakao njegovu posvećenost obnovi svetinja, očuvanju jezika i običaja i jačanju srpske zajednice, naglasivši da je važno da mlade generacije čuvaju svoje korijene i bogatu istoriju Srba u Mađarskoj.
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