Počela manifestacija "Srpski dani - mjesec srpske kulture u Mađarskoj"

Manifestacija "Dani kulture Srba u Mađarskoj" počela je u sjedištu Vlade Republike Srpske u Banjaluci.

Događaju prisustvuju predsjednik Vlade Savo Minić, ministri, direktor Kancelarije za međunarodnu saradnju Ana Trišić Babić i Njegovo viskokopreosveštenstvo mitropolit budimski Lukijan, kao i Njegovo preosveštenstvo episkop marčanski Sava.

U okviru ove manifestacije otvorena je i prigodna izložba.

Dani kulture Srba u Mađarskoj ATV

Podsjećamo, predsjednik Milorad Dodik dočekao je sinoć mitropolita budimskog Lukijana, koji gotovo četvrt vijeka radi na očuvanju pravoslavne vjere i nacionalnog identiteta Srba u Mađarskoj.

Dodik je istakao njegovu posvećenost obnovi svetinja, očuvanju jezika i običaja i jačanju srpske zajednice, naglasivši da je važno da mlade generacije čuvaju svoje korijene i bogatu istoriju Srba u Mađarskoj.