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Počela manifestacija "Srpski dani - mjesec srpske kulture u Mađarskoj"

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21.10.2026 17:54

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Манифестација "Дани културе Срба у Мађарској" почела је у сједишту Владе Републике Српске у Бањалуци.
Foto: ATV

Manifestacija "Dani kulture Srba u Mađarskoj" počela je u sjedištu Vlade Republike Srpske u Banjaluci.

Događaju prisustvuju predsjednik Vlade Savo Minić, ministri, direktor Kancelarije za međunarodnu saradnju Ana Trišić Babić i Njegovo viskokopreosveštenstvo mitropolit budimski Lukijan, kao i Njegovo preosveštenstvo episkop marčanski Sava.

U okviru ove manifestacije otvorena je i prigodna izložba.

Дани културе Срба у Мађарској
Dani kulture Srba u Mađarskoj
ATV

Podsjećamo, predsjednik Milorad Dodik dočekao je sinoć mitropolita budimskog Lukijana, koji gotovo četvrt vijeka radi na očuvanju pravoslavne vjere i nacionalnog identiteta Srba u Mađarskoj.

Dodik je istakao njegovu posvećenost obnovi svetinja, očuvanju jezika i običaja i jačanju srpske zajednice, naglasivši da je važno da mlade generacije čuvaju svoje korijene i bogatu istoriju Srba u Mađarskoj.

Дани културе Срба у Мађарској
Dani kulture Srba u Mađarskoj
ATV

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Dani kulture Srba u Mađarskoj

Vlada Republike Srpske

Banjaluka

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