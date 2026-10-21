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Objavljena posljednja knjiga Vedrane Rudan: ''Prodavaće se dobro kad umrem''

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21.10.2026 18:20

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Хрватска књижевница Ведрана Рудан.
Foto: YouTube/Screenshot/Tanjug TV

Posljednja knjiga Vedrane Rudan, naslovljena "Kao da me ima" je objavljena, a ujedno to je zbirka njenih najvažnijih tekstova nastalih tokom gotovo tri decenije.

Književnica ju je pripremala sa sinom Slavenom Hrvatinom. Nije dočekala izlazak knjige, ali je vidjela njenu prvu verziju i odobrila izbor tekstova. Rudan je preminula 18. avgusta, u 77. godini, nakon borbe s teškom bolešću.

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Zbirka donosi kolumne i zapise koje je Rudan objavljivala od kraja devedesetih do posljednjih mjeseci života. Tu su tekstovi iz Feral Tribunea, Nacionala i s njenog bloga, među njima oni po kojima je postala prepoznatljiva, ali i manje poznati zapisi koji pokazuju njenu ličniju stranu. Za sada nije poznato kada će knjiga biti dostupna u knjižarama u Hrvatskoj.

Hrvatin je za časopis NIN rekao da je ideja o knjizi nastala početkom ove godine, kada se njegova majka već gotovo dvije godine borila s bolešću. Predložio joj je da zajedno prirede zbirku njenih najboljih tekstova kako bi joj barem nakratko skrenuo misli s liječenja. Rudan je prijedlog prihvatila uz svoj prepoznatljivi crni humor.

"To će se dobro prodavati kad umrem", rekla je.

Hrvatin je potom pregledao arhive, stare kolumne, blog i manje poznate tekstove te sastavio prvu verziju knjige. Majka se složila s naslovom "Kao da me ima" i odredila kojim tekstom zbirka treba završiti, a ostale odluke prepustila je sinu.

Hrvatin je govorio i o posljednjim mjesecima majčinog života. Pisanje joj je, kako kaže, značilo mnogo i u najtežim fazama bolesti. Kada više nije mogla raditi za računarom, tekstove je pisala na mobitelu i slala mu ih putem Vocapa.

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Njene kolumne ponekad su ostavljale utisak ozbiljnih sukoba majke i sina, ali Hrvatin kaže da je stvarnost bila drugačija. Godinama su sarađivali, on je vodio njene internetske stranice i pomagao joj u objavljivanju tekstova. Zajedno su se, kaže, smijali kada bi mediji iz neke njene kolumne izvukli dramatičan naslov o njihovom odnosu.

Od majke pamti savjet da za svoj rad uvijek traži odgovarajuću naknadu, a kada je već plaćen, da se ne boji tražiti više. Uz osmijeh je priznao da ga još nije u potpunosti priijenio.

Volio bi da je ljudi pamte po spremnosti da se suprotstavi moćnicima i javno kaže ono što se drugi nisu usuđivali, a ne samo po viralnim snimcima i provokativnim izjavama, prenosi Kliks.

Rudan je rođena 29. oktobra 1949. u Opatiji. Radila je kao novinarka, kolumnista, urednica i književnica, a javnosti je bila poznata po britkom jeziku, provokativnim stavovima i beskompromisnim komentarima društvenih i političkih tema.

Književnu karijeru počela je 2002. romanom "Uho, grlo, nož". Među njenim poznatijim djelima su "Ljubav na posljednji pogled", "Ples oko Sunca" i "Doživotna robija". Knjige su joj prevedene na više jezika.

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O bolesti je otvoreno govorila i pisala. Vijest o njenoj smrti objavljena je na njenoj službenoj stranici riječima "Vedrana je otišla na područje bez signala", kako je ranije sama poželjela da se javnost od nje oprosti.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Vedrana Rudan

književnica

knjiga

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