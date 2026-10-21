Objavljena posljednja knjiga Vedrane Rudan: ''Prodavaće se dobro kad umrem''

Posljednja knjiga Vedrane Rudan, naslovljena "Kao da me ima" je objavljena, a ujedno to je zbirka njenih najvažnijih tekstova nastalih tokom gotovo tri decenije.

Književnica ju je pripremala sa sinom Slavenom Hrvatinom. Nije dočekala izlazak knjige, ali je vidjela njenu prvu verziju i odobrila izbor tekstova. Rudan je preminula 18. avgusta, u 77. godini, nakon borbe s teškom bolešću.

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Zbirka donosi kolumne i zapise koje je Rudan objavljivala od kraja devedesetih do posljednjih mjeseci života. Tu su tekstovi iz Feral Tribunea, Nacionala i s njenog bloga, među njima oni po kojima je postala prepoznatljiva, ali i manje poznati zapisi koji pokazuju njenu ličniju stranu. Za sada nije poznato kada će knjiga biti dostupna u knjižarama u Hrvatskoj.

Hrvatin je za časopis NIN rekao da je ideja o knjizi nastala početkom ove godine, kada se njegova majka već gotovo dvije godine borila s bolešću. Predložio joj je da zajedno prirede zbirku njenih najboljih tekstova kako bi joj barem nakratko skrenuo misli s liječenja. Rudan je prijedlog prihvatila uz svoj prepoznatljivi crni humor.

"To će se dobro prodavati kad umrem", rekla je.

Hrvatin je potom pregledao arhive, stare kolumne, blog i manje poznate tekstove te sastavio prvu verziju knjige. Majka se složila s naslovom "Kao da me ima" i odredila kojim tekstom zbirka treba završiti, a ostale odluke prepustila je sinu.

Hrvatin je govorio i o posljednjim mjesecima majčinog života. Pisanje joj je, kako kaže, značilo mnogo i u najtežim fazama bolesti. Kada više nije mogla raditi za računarom, tekstove je pisala na mobitelu i slala mu ih putem Vocapa.

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Njene kolumne ponekad su ostavljale utisak ozbiljnih sukoba majke i sina, ali Hrvatin kaže da je stvarnost bila drugačija. Godinama su sarađivali, on je vodio njene internetske stranice i pomagao joj u objavljivanju tekstova. Zajedno su se, kaže, smijali kada bi mediji iz neke njene kolumne izvukli dramatičan naslov o njihovom odnosu.

Od majke pamti savjet da za svoj rad uvijek traži odgovarajuću naknadu, a kada je već plaćen, da se ne boji tražiti više. Uz osmijeh je priznao da ga još nije u potpunosti priijenio.

Volio bi da je ljudi pamte po spremnosti da se suprotstavi moćnicima i javno kaže ono što se drugi nisu usuđivali, a ne samo po viralnim snimcima i provokativnim izjavama, prenosi Kliks.

Rudan je rođena 29. oktobra 1949. u Opatiji. Radila je kao novinarka, kolumnista, urednica i književnica, a javnosti je bila poznata po britkom jeziku, provokativnim stavovima i beskompromisnim komentarima društvenih i političkih tema.

Književnu karijeru počela je 2002. romanom "Uho, grlo, nož". Među njenim poznatijim djelima su "Ljubav na posljednji pogled", "Ples oko Sunca" i "Doživotna robija". Knjige su joj prevedene na više jezika.

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O bolesti je otvoreno govorila i pisala. Vijest o njenoj smrti objavljena je na njenoj službenoj stranici riječima "Vedrana je otišla na područje bez signala", kako je ranije sama poželjela da se javnost od nje oprosti.