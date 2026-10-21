Dodik: Republika Srpska uz Aleksandra Vučića

Predsjednik Milorad Dodik rekao je na predizbornom skupu liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" u Nišu, da je Republika Srpska uz Aleksandra Vučića i da se ne smije dozvoliti da Srbiju neko oskrnavi.

Dodik je istakao da Vučić garantuje mir i stabilnost, da će nastaviti da gradi odlične odnose sa Srpskom i da Srbija mora imati državnika i lidera koji vodi ovaj narod.

"Teški globalni procesi zahtijevaju državnika koji će znati postaviti politike zemlje i neće dovesti do destabilizacije. To može samo Vučić, a sve drugo je improvizacija i neodgovornost. Vučićev tim i odnos prema Srpskoj je zaslužan, koji nas je zadužio. To je čovjek koji će nastaviti da gradi odlične odnose sa Srpskom. Neće valjda srpski narod biti onaj koji će propustiti još jednu šansu da definiše strateške odnose sa SAD, kao što ima sa Rusijom, Kinom i drugim zemljama. On nam je budio nadu, smisao života. Mi u Srpskoj smo zagledani u Srbiju. Mi dijelimo ideju jedne države, iako su nas podijelili", dodao je Dodik.

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Podsjetio je da se nedavno sastao sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, koji je tada dao neupitnu podršku Vučiću i Srbiji, jer Rusija zna da cijeni politiku neuvođenja sankcija.

Istakao je da je došao u Niš da kaže da je pobijedio na izborima u Republici Srpskoj zato što zna da će Vučić pobijediti na izborima u Srbiji i da je sve drugo besmisleno.

"Mi u Republici Srpskoj smo zagledani u Srbiju i volimo je zato što je to naša zemlja. Živimo život jednog naroda i jedne države. Živimo naš srpski san, šta god ko nam rekao", istakao je Dodik.

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On je pozvao sve Srbe sa pravom glasa da u nedjelju, 25. oktobra, na parlamentarnim izborima u Srbiji glasaju za Aleksandra Vučića i "Ujedinjenu Srbiju".