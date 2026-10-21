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Uklonjen uvredljivi natpis sa srpske trobojke

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21.10.2026 17:03

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Натпис "геноцидаши" уклоњен је данас са мурала српске тробојке на стамбеној згради у Источном Новом Сарајеву.
Foto: SRNA

Natpis "genocidaši" uklonjen je danas sa murala srpske trobojke na stambenoj zgradi u Istočnom Novom Sarajevu.

Policijskoj stanici Istočno Novo Sarajevo juče u 8.00 časova prijavljeno je da je nepoznato lice oštetilo mural zastave Republike Srpske.

Тужилаштво БиХ

BiH

Tužilaštvo BiH: Provjerava se ispisivanje grafita na srpskoj trobojci

Policija je uhapsila Sarajliju čiji su inicijali N. K. zbog sumnji da je na muralu srpske trobojke ispisao uvredljivi natpis.

Nakon dokumentovanja predmeta, protiv njega će biti podnesen izvještaj Tužilaštvu BiH o počinjenom krivičnom djelu.

(SRNA)

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Istočno Sarajevo

trobojka

Grafit

Srpska trobojka

Komentari (2)

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