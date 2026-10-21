Uklonjen uvredljivi natpis sa srpske trobojke

Autor:ATV redakcija
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Natpis "genocidaši" uklonjen je danas sa murala srpske trobojke na stambenoj zgradi u Istočnom Novom Sarajevu.
Policijskoj stanici Istočno Novo Sarajevo juče u 8.00 časova prijavljeno je da je nepoznato lice oštetilo mural zastave Republike Srpske.
BiH
Tužilaštvo BiH: Provjerava se ispisivanje grafita na srpskoj trobojci
Policija je uhapsila Sarajliju čiji su inicijali N. K. zbog sumnji da je na muralu srpske trobojke ispisao uvredljivi natpis.
Nakon dokumentovanja predmeta, protiv njega će biti podnesen izvještaj Tužilaštvu BiH o počinjenom krivičnom djelu.
(SRNA)
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