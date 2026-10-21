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Ove banjalučke ulice sutra ostaju bez struje

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21.10.2026 17:33

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Ове бањалучке улице сутра остају без струје
Foto: ATV

Zbog najavljenih radova sutra će u Banjaluci doći do redukcije u isporuci električne energije, saopšteno je iz Elektrokrajine.

Dijelovi ulica Dr Vojislava Đede Kecmanovića, Sime Miljuša (br. 44), Koste Jarića (br. 2 i 207), Miloša Dujića (br. 26 i 35), Vaclava Havlika Vene (br. 1) i Danila Perovića (br. 8). struje neće imati od 9 do 12:00 časova.

Dijelovi ulica Cerska (br. 45), Manastira Gračanica, Milice Stojadinović Srpkinje, Saničkih žetelaca (br.34), Jug Bogdana i Visokih Dečana (br. 4). bez struje ostaju od 09:30 do 12:30 časova.

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Od 9 do 14 časova struje neće imati dijelovi ulica Fruškogorska, Vojvođanska, Dr Velimira Čovića, Krajiških brigada, Ranka Šipke,Dunavska i Jadranska kao i dio naselja Piskavica.

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Struja

Banjaluka

Elektrokrajina

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