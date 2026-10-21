Marinović: Spremno očekujemo sutrašnju utakmicu

Svjesni smo kvaliteta protivnika, ali isto tako i mi spremno očekujemo utakmicu i želimo sutra da odgovorimo na adekvatan način i da mi budemo ti koji ćemo držati ritam, rekao je trener FK Borac Vinko Marinović pred sutrašnji meč sa KuPS-om.

"Što se tiče same utakmice, znamo da je izuzetno važna i sa te strane sigurno da imamo jedan cilj, a to je da sutra pokušamo da osvojimo tri boda i tako dođemo do prve pobjede u Ligi konferencija", rekao je Marinović.

Rekao je da očekuje maksimalnu disciplinu.

"Igramo pred našim navijačima i trebalo bi sutra biti maksimalno disciplinovani, moramo biti konkretni, moramo biti odlučni, jer samo tako možemo da pariramo protivniku", rekao je Marinović.

Istakao je da vjeruje u ekipu koja je do sada pokazivala dosta svojih kvaliteta.

"Vjerujemo da će ekipa sutra dati sve od sebe, znači da će boriti se za svaki duel, za svaki ovaj pedalj terena i da ćemo uspjeti ostvariti ovo što smo rekli. Još jednom ću reći da poštujemo poštujemo KuPS, ali isto tako vjerujemo u sebe i sutra želimo da odigramo jednu snažnu utakmicu i da dođemo do pobjede", poručio je Marinović.