Zbog niskog vodostaja Rajne smanjen rast njemačke privrede

Nizak vodostaj Rajne smanjio je rast njemačke privrede u trećem kvartalu, saopšteno je danas iz Centralne banke Njemačke.

Nakon snažnog ekonomskog rasta u prvoj polovini godine, Centralna banka je predvidjela da će oporavak privrede biti "ometen" u periodu između jula i septembra.

Kancelarija za statistiku objaviće krajem sedmice prvu procjenu ekonomskog rasta Njemačke u trećem kvartalu.

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Njemačka je kao i drugi dijelovi Evrope pretrpjela neuobičajeno visoku temperaturu tokom ljeta uz vrlo malo padavina.

Rijeka Rajna, koja teče kroz industrijsko središte Njemačke i saobraćajni je pravac od ključne važnosti za prevoz razne robe, od čelika do hemikalija, bilježi rekordno nizak vodostaj zbog čega na pojedinim mjestima nemoguće njome ploviti.

(Srna)