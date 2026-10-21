Zbog niskog vodostaja Rajne smanjen rast njemačke privrede

Autor:ATV redakcija
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Nizak vodostaj Rajne smanjio je rast njemačke privrede u trećem kvartalu, saopšteno je danas iz Centralne banke Njemačke.
Nakon snažnog ekonomskog rasta u prvoj polovini godine, Centralna banka je predvidjela da će oporavak privrede biti "ometen" u periodu između jula i septembra.
Kancelarija za statistiku objaviće krajem sedmice prvu procjenu ekonomskog rasta Njemačke u trećem kvartalu.
Hronika
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Njemačka je kao i drugi dijelovi Evrope pretrpjela neuobičajeno visoku temperaturu tokom ljeta uz vrlo malo padavina.
Rijeka Rajna, koja teče kroz industrijsko središte Njemačke i saobraćajni je pravac od ključne važnosti za prevoz razne robe, od čelika do hemikalija, bilježi rekordno nizak vodostaj zbog čega na pojedinim mjestima nemoguće njome ploviti.
(Srna)
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