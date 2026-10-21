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Dmitrijev: Saradnja Moskve i Vašingtona se aktivno razvija

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21.10.2026 17:12

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Руски предсједнички изасланик Кирил Дмитријев говори медијима на Међународном економском форуму у Санкт Петербургу, Русија, петак, 5. јун 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Dmitri Lovetsky

Rusija i Sjedinjene Države aktivno vode dijalog o energetskim projektima, sporazum o dizelu sutra će početi da se sprovodi, izjavio je specijalni izaslanik ruskog predsjednika za ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev.

"Svi znamo za sporazum o dizel-gorivu, koji će početi da se sprovodi sutra, ali i za izgradnju zajedničkih centara obrade podataka za vještačku inteligenciju. Ova saradnja će se nastaviti kontinuirano i aktivno", rekao je Dmitrijev novinarima.

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On je naveo da je ekonomska saradnja dvije države bila glavna tema današnjeg sastanka sa specijalnim izaslanikom američkog predsjednika Stivenom Vitkofom.

"Razgovarano je o ekonomskoj saradnji Rusije i Sjedinjenih Država, a strane su postigle jasno razumijevanje da će se ta saradnja samo širiti uprkos protivljenju Evrope", istakao je Dmitrijev.

On je obustavljanje američkih sankcija Rusiji opisao kao važan korak.

Dmitrijev je pohvalio posvećenost administracije američkog predsjednika Donalda Trampa saradnji sa Rusijom i najavio sprovođenje brojnih zajedničkih projekata.

Prema njegovim riječima, dotaknuta je i tema humanitarne saradnje.

"U tom pogledu željeli bismo da istaknemo ulogu prve dame Sjedinjenih Država Melanije Tramp. Kao što znate, ona aktivno sarađuje sa Moskvom na pitanju ponovnog spajanja djece sa porodicama, kao i na drugim humanitarnim pitanjima", rekao je Dmitrijev.

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Ruski predsjednik Vladimir Putin ranije tokom dana sastao se sa Vitkofom u Sankt Peterburgu.

U razgovorima je, osim Dmitrijeva, učestvovao i pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov.

(Srna)

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Rusija

Amerika

Kiril Dmitrijev

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