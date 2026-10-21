Žena 20 sati plutala u moru nakon što je pala sa kruzera

Prava drama odvijala se kod grčkog ostrva Zakintosa, gdje je 44-godišnja žena nakon pada s kruzera provela čak 20 sati u moru. Pronađena je živa, a njeno objašnjenje zašto je skočila s broda iznenadilo je spasioce.

Žena koja je navodno skočila s kruzera u Jonsko more spašena je tokom vikenda nakon što je čak 20 sati provela u vodi, izvijestila je grčka obalska straža.

BiH Tužilaštvo BiH: Provjerava se ispisivanje grafita na srpskoj trobojci

Incident se dogodio u ranim jutarnjim satima u petak, dok je kruzer Odyssey of the Seas, kompanije Royal Caribbean, plovio jugozapadno od grčkog ostrva Zakintosa, saopštila je obalska straža.

Četrdesetčetverogodišnja državljanka Salvadora nakon spašavanja rekla je da je skočila s broda jer se "željela iskrcati", izjavio je portparol grčke obalske straže za agenciju AFP.

"Provela je 20 sati u moru", potvrdio je, javlja CBS Njuz.

Velika potraga završila sretnim ishodom

Nakon što je u petak rano ujutro prijavljen nestanak putnice, pokrenuta je opsežna akcija potrage i spašavanja. Na teren su upućena dva plovila obalske straže i helikopter grčke ratne mornarice, a brodovi koji su se nalazili u blizini preusmjereni su kako bi pomogli u potrazi.

U akciju se uključio i kruzer Odyssey of the Seas, s kojeg je žena nestala.

Svijet "Moskva spremna za obnavljanje trilateralnih pregovora o Ukrajini u novembru"

Potraga je završila u ranim jutarnjim satima u subotu, kada je teretni brod koji je prolazio tim područjem uočio ženu kako pluta u kolutu za spašavanje.

Uorkos tome što je gotovo cijeli dan provela na otvorenom moru, žena je pronađena pri punoj svijesti. Ubrzo ju je preuzela patrolna brodica grčke obalske straže.

Objavljena snimka dramatičnog spašavanja

Grčka obalska straža objavila je i videosnimku akcije spašavanja. Na snimci se vidi kako članovi posade u mraku bacaju uže ženi koja pluta u narandžastom kolutu za spašavanje.

Nakon spašavanja prevezena je u luku Katakolo, a potom u bolnicu u obližnjem gradu Pirgosu, gdje je upućena na ljekarske preglede.

Prema riječima portparola obalske straže, po nalogu nadležnog tužioca određena je i psihijatrijska procjena njenog zdravstvenog stanja.

Svijet Državljanin BiH uhapšen u Danskoj: Pronađena droga u automobilu

Kruzer može primiti više od 4000 putnika

Prema podacima kompanije Royal Caribbean, kruzer Odyssey of the Seas dug je približno 347 metara i može primiti 4198 putnika. Brod tokom sezone plovi i na turističkim rutama koje uključuju grčka ostrva.

Sličan incident zabilježen je i prošle godine, kada je muškarac skočio s kruzera kompanije Royal Caribbean u blizini luke San Juan, navodno kako bi izbjegao plaćanje kockarskog duga većeg od 16.000 dolara.

Prema kaznenoj prijavi, Gonzalez-Diaz skočio je u more tijekom iskrcavanja putnika, dok su američki carinski i granični službenici provodili kontrolu, prenosi RadioSarajevo.

Na obalu ga je prevezla osoba koja je prolazila na vodenom skuteru, a poslije je optužen za pokušaj izbjegavanja obaveze prijavljivanja novčanih sredstava pri ulasku u Sjedinjene Američke Države.