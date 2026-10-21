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Državljanin BiH uhapšen u Danskoj: Pronađena droga u automobilu

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21.10.2026 16:05

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Lisice zatvor pritvor
Foto: Ron Lach/Pexels

Danska policija uhapsila je 24-godišnjeg državljanina BiH nakon što je tokom kontrole njegovog automobila pronašla kokain i veću količinu gotovine.

Prema navodima danskih medija, policija je zaustavila muškarca zbog prebrze vožnje. Pregledom vozila pronađeno je 20 kesica kokaina, za koje se sumnja da su bile namijenjene daljoj prodaji.

Osumnjičeni je priveden, a sud u Kopenhagenu odredio mu je pritvor do 9. novembra. Tereti se za kršenje danskog Zakona o opojnim drogama. Njegov identitet nije objavljen.

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Ovo je još jedan slučaj hapšenja državljana BiH zbog trgovine narkoticima u inostranstvu.

Ranije ovog mjeseca, 10. oktobra, u zajedničkoj akciji Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) i bugarske policije zaplijenjeno je 12 kilograma kokaina, a uhapšen je jedan državljanin BiH.

(RadioSarajevo)

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Državljanin BiH

hapšenje

Kopenhagen

Droga

Danska

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