"El Ninjo" može da dostigne istorijski intenzitet

Vremenski fenomen "El Ninjo" mogao bi da dostigne do sada neviđeni intenzitet, a temperatura mora u tropskom dijelu Pacifika potencijalno bi mogla da skoči na rekordan nivo, izjavio je generalni sekretar Svjetske meteorološke agencije /SMO/ Selest Saulo.

On je rekao da temperatura mora u regiji nikada nije bila viša u posljednjih 40 godina, od kada se vrše mjerenja.

Prema klimatskim modelima, temperatura u Pacifiku bi mogla da poraste na 3,8 stepeni Celzijusovih iznad dugoročnog prosjeka, u poređenju sa prethodnim rekordnim odstupanjem od oko tri stepena.

Smatra se da je "El Ninjo" počeo u trenutku kada temperatura poraste za najmanje pola stepena iznad normale, rekao je Saulo, a prenosi agencija DPA.

Ovaj prirodni vremenski fenomen, koji se javlja svakih nekoliko godina, može da izazove jake suše ili izuzetno obilne padavine, u zavisnosti od regije. Evropa je generalno manje pogođena njegovim uticajima, prenosi Srna.