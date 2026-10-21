Logo

"El Ninjo" može da dostigne istorijski intenzitet

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
21.10.2026 14:47

Komentari:

0
Човјек носи воду преко сувог пејзажа у Сагаингу, откривајући посљедице суше.
Foto: pexels/Pyae Phyo Aung

Vremenski fenomen "El Ninjo" mogao bi da dostigne do sada neviđeni intenzitet, a temperatura mora u tropskom dijelu Pacifika potencijalno bi mogla da skoči na rekordan nivo, izjavio je generalni sekretar Svjetske meteorološke agencije /SMO/ Selest Saulo.

On je rekao da temperatura mora u regiji nikada nije bila viša u posljednjih 40 godina, od kada se vrše mjerenja.

Prema klimatskim modelima, temperatura u Pacifiku bi mogla da poraste na 3,8 stepeni Celzijusovih iznad dugoročnog prosjeka, u poređenju sa prethodnim rekordnim odstupanjem od oko tri stepena.

Smatra se da je "El Ninjo" počeo u trenutku kada temperatura poraste za najmanje pola stepena iznad normale, rekao je Saulo, a prenosi agencija DPA.

Ovaj prirodni vremenski fenomen, koji se javlja svakih nekoliko godina, može da izazove jake suše ili izuzetno obilne padavine, u zavisnosti od regije. Evropa je generalno manje pogođena njegovim uticajima, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

El Ninjo

klima

Temperatura

nevrijeme

Vrijeme

Komentari (0)

Pročitajte više

Пар стоји на тренутној обали акумулационог језера Силвенштајн у мјесту Фордерис у Њемачкој, у четвртак, 13. августа 2026. године.

Svijet

Egzotične vrste stižu do obale: Razlog je skok temperature okeana zbog El Ninja

3 d

0
Снијег

Društvo

Zima kakvu ne očekujemo: Nove prognoze donose iznenađenje za BiH

4 d

0
Овако нешто метеоролози још нису видјели! Ел Нињо оборио рекорд

Svijet

Ovako nešto meteorolozi još nisu vidjeli! El Ninjo oborio rekord

1 sedm

0
Таласи запљускују шеталиште испред кућа у Лонг Бичу у Калифорнији, у суботу, 10. октобра 2026. године, док се приближава тропска олуја Рејчел.

Svijet

Ogromni talasi ruše kuće na obali Kalifornije

1 sedm

0

Više iz rubrike

Израел ликвидирао монструма који је парадирао с тијелом Шани Лук

Svijet

Izrael likvidirao monstruma koji je paradirao s tijelom Šani Luk

1 h

0
Трогодишња дјевојчица спасена је у кинеском граду Џангпингу након што је висила с прозора на 12. спрату зграде, гдје јој је глава запела између металних решетака. Инцидент се догодио 17. октобра ујутро, а дијете је остало да виси са спољне стране зграде. Снимак догађаја проширио се друштвеним мрежама.

Svijet

Trogodišnja djevojčica visila sa 12. sprata, spasili je vatrogasci

1 h

0
Зеленски пристаје на замрзавање рата, ево шта тражи заузврат

Svijet

Zelenski pristaje na zamrzavanje rata, evo šta traži zauzvrat

1 h

1
Грчки полицајци стоје испред парламента током протеста који су организовали наставници и ученици, захтијевајући побољшање образовања и мјере за сузбијање све већих трошкова живота у Атини, Грчка, у сриједу, 21. октобра 2026. године.

Svijet

Privedeno 20 lica tokom protesta u Atini i Solunu

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

05

Državljanin BiH uhapšen u Danskoj: Pronađena droga u automobilu

16

00

Princa Harija i danas proganja posljednji razgovor s majkom: Da sam barem znao

15

50

Zapalio se autobus, gust dim se širi dijelom grada

15

47

Okončana istraga bombaškog napada u Kotor Varošu: Državljanin Srbije za 1.500 evra bacio bombu

15

36

Pijan pokosio djevojčicu (13), pa nastavio da pije: Evo kako je kažnjen

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima