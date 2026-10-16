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Zima kakvu ne očekujemo: Nove prognoze donose iznenađenje za BiH

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16.10.2026 21:34

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Снијег
Foto: pexels/Darya Grey_Owl

Sezonske prognoze ukazuju na mogućnost manje snijega u dijelovima Evrope, dok će u BiH količina snježnih padavina zavisiti od prodora hladnog vazduha.

Zima 2026/2027. godine u većem dijelu Evrope, uključujući zapadni Balkan i Bosnu i Hercegovinu, mogla bi donijeti manje snijega od višegodišnjeg prosjeka. Na to ukazuje oktobarska analiza sezonskih modela koju je objavio portal „Severe Weather Europe“.

Prema analizi objavljenoj 15. oktobra, najnoviji proračuni ukazuju na nepovoljnije izglede za snježne padavine nego što su to pokazivale septembarske procjene. Zapadni Balkan pritom se izdvaja kao jedno od područja sa izraženijim signalom mogućeg manjka snijega.

Nema garancije da neće biti obilnih padavina

Ipak, ovakva prognoza ne znači da tokom zime neće biti obilnijih snježnih padavina. Sezonski modeli ukazuju na opšte trendove, ali ne mogu pouzdano predvidjeti svaku pojedinačnu snježnu epizodu niti tačno odrediti kada će snijeg pasti u određenom gradu.

Kao jedan od važnih faktora, analiza izdvaja snažan El Ninjo, klimatski fenomen povezan sa porastom temperature površinskih voda u centralnom i istočnom dijelu tropskog Pacifika. Njegov uticaj može mijenjati atmosferska strujanja i oblikovati zimske vremenske obrasce, ali sam po sebi ne određuje kakva će zima biti na Balkanu.

Februar bi mogao donijeti više snijega

U pojedinim dijelovima istočne, srednje i sjeveroistočne Evrope februar se izdvaja kao mjesec sa većim izgledima za snježne padavine. Ipak, takav signal ne znači da će snijega tada sigurno biti i u Bosni i Hercegovini.

Za vremenske prilike u našoj zemlji presudni će biti prodori hladnog vazduha, kretanje ciklona i nadmorska visina. Planinska područja tokom hladnijih perioda mogla bi dobiti značajnije količine snijega, dok bi u nizijama blaže temperature mogle pogodovati kiši i kraćem zadržavanju snježnog pokrivača.

Važno je naglasiti da su sezonske prognoze podložne promjenama i da ne predstavljaju pouzdanu prognozu za pojedinačne dane. Preciznija slika o tome kada bi snijeg mogao padati u BiH biće dostupna kako se zima bude približavala, prenosi Avaz

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