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Direktor Nobelove fondacije podnijela ostavku

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16.10.2026 21:52

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Нобелова медаља се држи у вис током церемоније у Њујорку, 8. децембра 2020. године.
Foto: Tanjug/Angela Weiss/Pool Photo via AP, File

Izvršni direktor Nobelove fondacije Hana Stjerne podnijela je ostavku, nekoliko dana nakon što su objavljeni ovogodišnji dobitnici Nobelove nagrade.

Fondacija je saopštila da Stjerne /57/, po profesiji novinar i medijski menadžer, odlazi sa funkcije iz "ličnih i zdravstvenih razloga".

"Bilo je to fantastično putovanje u razvoju aktivnosti Nobelove fondacije i u pomaganju da Nobelove nagrade stignu do ljudi širom svijeta. Ponosna sam na ono što smo zajedno postigli i na mnoge visokokvalifikovane kolege u Nobelovoj sferi", navela je Stjerne, a prenosi Srna.

Ona je preuzela upravljanje fondacijom početkom 2025. godine. Prije toga, bila je na čelu švedskog javnog emitera SVT, prenosi agencija DPA.

Nobelova fondacija je osnovana 1900. godine radi upravljanja nasljeđem švedskog industrijalca i pronalazača dinamita Alfreda Nobela.

Fondacija određuje i novčanu nagradu, koja je nedavno povećana na 12 miliona švedskih kruna, odnosno milion evra.

Svečana dodjela nagrada tradicionalno se održava 10. decembra, na godišnjicu smrti Alfreda Nobela

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Nobelova nagrada

Nagrada

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