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Oglasila se Gradska uprava o otkazima za stotine radnika: "Zakonsko postupanje gradonačelnika"

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16.10.2026 21:40

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Огласила се Градска управа о отказима за стотине радника: "Законско поступање градоначелника"
Foto: Facebook

Gradska uprava Bijeljine obrazložila je večeras otkaze stotinama radnika zaposlenim na određeno vrijeme u gradskoj administraciji "zakonskim postupanjem gradonačelnika" Ljubiše Petrovića.

"Aktuelni prekidi ugovora radnicima nisu posljedica `pljuštanja otkaza` od gradonačelnika, kako mediji i zlonamjerni pojedinci žele predstaviti, već zakonsko postupanje gradonačelnika u skladu sa rješenjima upravnog inspektora", navedeno je u saopštenju.

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Podsjećaju da je protiv Petrovića podnesena i krivična prijava zbog prekobrojnog zapošljavanja i da se ovi sudski postupci i dalje vode, prenosi Srna.

Mediji su danas objavili da je oko 300 radnika Gradske uprave u Bijeljini juče poslato kući uz obrazloženje da im je prekinut radni odnos.

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Bijeljina

Ljubiša Petrović

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