Oglasila se Gradska uprava o otkazima za stotine radnika: "Zakonsko postupanje gradonačelnika"

Gradska uprava Bijeljine obrazložila je večeras otkaze stotinama radnika zaposlenim na određeno vrijeme u gradskoj administraciji "zakonskim postupanjem gradonačelnika" Ljubiše Petrovića.

"Aktuelni prekidi ugovora radnicima nisu posljedica `pljuštanja otkaza` od gradonačelnika, kako mediji i zlonamjerni pojedinci žele predstaviti, već zakonsko postupanje gradonačelnika u skladu sa rješenjima upravnog inspektora", navedeno je u saopštenju.

Gradovi i opštine Pljušte otkazi u Gradskoj upravi u Bijeljini: Radnicima rečeno da ne dolaze na posao?

Podsjećaju da je protiv Petrovića podnesena i krivična prijava zbog prekobrojnog zapošljavanja i da se ovi sudski postupci i dalje vode, prenosi Srna.

Mediji su danas objavili da je oko 300 radnika Gradske uprave u Bijeljini juče poslato kući uz obrazloženje da im je prekinut radni odnos.