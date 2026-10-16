Oglasila se Gradska uprava o otkazima za stotine radnika: "Zakonsko postupanje gradonačelnika"

Autor:ATV redakcija
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Gradska uprava Bijeljine obrazložila je večeras otkaze stotinama radnika zaposlenim na određeno vrijeme u gradskoj administraciji "zakonskim postupanjem gradonačelnika" Ljubiše Petrovića.
"Aktuelni prekidi ugovora radnicima nisu posljedica `pljuštanja otkaza` od gradonačelnika, kako mediji i zlonamjerni pojedinci žele predstaviti, već zakonsko postupanje gradonačelnika u skladu sa rješenjima upravnog inspektora", navedeno je u saopštenju.
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Podsjećaju da je protiv Petrovića podnesena i krivična prijava zbog prekobrojnog zapošljavanja i da se ovi sudski postupci i dalje vode, prenosi Srna.
Mediji su danas objavili da je oko 300 radnika Gradske uprave u Bijeljini juče poslato kući uz obrazloženje da im je prekinut radni odnos.
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