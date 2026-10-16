Nakon 20 godina ponovo radi stomatološka ambulanta

U Kalinoviku je nakon dvije decenije ponovo sa radom počela stomatološka ambulanta, u okviru Dom zdravlja "Sveti Luka".

Direktor Doma zdravlja "Sveti Luka" Željko Elez izjavio je Srni da su ovaj projekat realizovali u saradnji sa Domom zdravlja Foča i Centrom za socijalni rad Kalinovik.

Posebnu zahvalnost Elez je uputio direktoru Univerzitetske bolnice Foča Nenadu Laloviću, koji je pokrenuo inicijativu da u Domu zdravlja u Kalinoviku bude omogućen rad stomatološke ambulante.

"Doktor Lalović se oko toga angažovao, oko nabavke stomatološke stolice i potrebnog inventara. Ambulanta je u potpunosti opremljena i osposobljena za rad", istakao je Elez.

Elez je ukazao da je ovo veliki korak kada je u pitanju očuvanje opšteg i oralnog zdravlja prvenstveno djece, ali i cjelokupne populacije.

On je dodao da će u stomatološkoj ambulanti u Kalinoviku svakog petka raditi stomatolozi iz Doma zdravlja u Foči.

"Ovo je za nas jako značajno iz razloga što smo mi udaljeni od Istočnog Sarajeva oko 60 kilometara, kao i od Foče, tako da to u mnogome skraćuje vrijeme i smanjuje troškove pacijentima da dođu do stomatologa", naveo je Elez, napominjući da će se ovdje uglavnom raditi jednostavniji zahvati.

U okviru Dječije nedjelje, početkom oktobra, Dom zdravlja je u saradnji sa Centrom za socijali rad, Univerzitetskom bolnicom u Foči i Medicinskim fakultetom organizovao besplatne preventivne stomatološke preglede za osnovce i srednjoškolce, kojima su ovom prilikom otvoreni i stomatološki kartoni.

To će, navodi Elez, olakšati rad stomatolozima koji budu dolazili, da tačno znaju šta kojem od pacijenata je potrebno da se radi.

Dom zdravlja "Sveti Luka" u Kalinoviku ima 15 zaposlenih, registrovana dva tima porodične medicine u kojima je 1.700 prijavljenih korisnika, prenosi Srna