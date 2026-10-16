„Galija“ obilježava jubilej 50 godina postojanja sa banjalučkom publikom!

Pola vijeka na sceni, i brojni hitovi i pjesme, koje su obilježile generacije. Rok grupa „Galija“ ove godine slavi 50 godina postojanja, a ovaj veliki jubilej obilježiće upravo u Banjaluci.

Galija će banjalučku publiku zabavljati sutra, 17. oktobra u Dvorani „Obilićevo“.

Frontmen grupe Galija Nenad Milosavljević, poznatiji kao Neša Galija i vokal grupe Predrag Milosavljević o ovom velikom jubileju kao i koncertu, u kome će imati priliku da uživaju Banjalučani, govorili su za Centar dana.

Na pitanje da li su spremni za proslavu 50 godina postojanja, Predrag i Nenad su kazali da su u slavlje ušli odavno, a da Banjaluku pamte po lijepom još od osamdesetih godina.

Kako kažu, niko nikada kada krene putem, kojim su išli oni, ne može ni da planira da doživi i obilježi ovako poseban jubilej.

„Mislim da ovih 50 godina ne bismo ni pamtili nego sam razlog kako je i nastala grupa Galija, kao jedna pozorišna predstava i onda je reditelj tražio da se napravi bend za pozorišnu predstavu. Ekipa se skupila i nakon prve i druge probe nastavili smo da idemo dalje. Tako znamo da je 4. januar 1976. godine bila prva proba kada je ova grupa ljudi napravila svoj prvi korak i od tog trenutka se nismo ni rastajali“, rekao je za ATV Neša Galija.

Kako poručuju Predrag i Nenad, koncert će trajati dva sata, a pravi izazov je bio napraviti listu pjesama, koju će izvesti pred banjalučkom publikom jer je hitova mnogo da se izvedu u ograničenom vremenskom roku.

Braća Milosavljević kroz smijeh, na pitanje ko vodi glavnu riječ i kako se slažu, kažu da su se kao mladi sukobljavali i „bili“, a kako su sazrijevali, našli su zajednički jezik i put, a koji je rezultirao zavidnom karijerom koja traje 50 godina.

Iako slave zadivljujući jubilej kroz koji su proživjeli i tugu i radost i mnogo uspomena iza njih, sve je bilo lako i sve bi isto ponovili jer su iskusili pravu radost i sreću jer su život proveli radeći upravo ono što su htjeli, a to je muzika.