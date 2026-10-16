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Viz er uvodi još jednu direktnu liniju iz Tuzle prema Njemačkoj

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16.10.2026 16:57

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Авион компаније Виз Ер
Foto: Tibor Szabo / Pexels

Međunarodni aerodrom Tuzla od proljeća 2027. godine dobiće još jednu direktnu vezu sa Njemačkom.

Naime, niskobudžetna avio-kompanija Viz er planira da uspostavi letove prema aerodromu Karlsrue/Baden-Baden, čime će putnicima iz BiH biti olakšan dolazak do jugozapadnog dijela ove evropske države.

Prema redu letenja, prvi polasci na novoj relaciji predviđeni su za 24. mart naredne godine, a sljedeći let planiran je četiri dana kasnije, 28. marta. Od aprila bi linija trebalo da uđe u redovni raspored, sa polascima četvrtkom i nedjeljom.

Interesovanje putnika moglo bi da zavisi i od cijena karata, a prema trenutno dostupnim podacima u rezervacionom sistemu avio-kompanije, jednosmjerni let iz Tuzle prema Karlsrueu/Baden-Badenu moguće je pronaći po cijeni od 81,99 KM.

Za putovanje u suprotnom smjeru, odnosno iz Karlsruea/Baden-Badena prema Tuzli, cijene povratnih letova u aprilu počinju od 65,99 KM. Ipak, navedeni iznosi nisu fiksni i mogu se mijenjati u zavisnosti od termina putovanja i broja raspoloživih mjesta.

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Viz Er

Tuzla

Njemačka

avion

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