Viz er uvodi još jednu direktnu liniju iz Tuzle prema Njemačkoj

Autor:ATV redakcija
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Međunarodni aerodrom Tuzla od proljeća 2027. godine dobiće još jednu direktnu vezu sa Njemačkom.
Naime, niskobudžetna avio-kompanija Viz er planira da uspostavi letove prema aerodromu Karlsrue/Baden-Baden, čime će putnicima iz BiH biti olakšan dolazak do jugozapadnog dijela ove evropske države.
Prema redu letenja, prvi polasci na novoj relaciji predviđeni su za 24. mart naredne godine, a sljedeći let planiran je četiri dana kasnije, 28. marta. Od aprila bi linija trebalo da uđe u redovni raspored, sa polascima četvrtkom i nedjeljom.
Interesovanje putnika moglo bi da zavisi i od cijena karata, a prema trenutno dostupnim podacima u rezervacionom sistemu avio-kompanije, jednosmjerni let iz Tuzle prema Karlsrueu/Baden-Badenu moguće je pronaći po cijeni od 81,99 KM.
Za putovanje u suprotnom smjeru, odnosno iz Karlsruea/Baden-Badena prema Tuzli, cijene povratnih letova u aprilu počinju od 65,99 KM. Ipak, navedeni iznosi nisu fiksni i mogu se mijenjati u zavisnosti od termina putovanja i broja raspoloživih mjesta.
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