Umro Hajron Endruz

Autor:ATV redakcija
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Velika tragedija pogodila je južnoafrički ragbi i čitavu sportsku javnost, nakon što je igrač poznatog kluba Lajons, Hajron Endruz, iznenada preminuo u 31. godini. Nesrećni sportista pronađen je bez znakova svijesti u hotelskoj sobi u Francuskoj, svega dan prije utakmice njegovog tima u evropskom takmičenju.
Prema informacijama francuskih medija, Endruz je pronađen u tuš-kabini hotela na ostrvu Il de Re, nedaleko od La Rošela, u petak ujutru. Hitna pomoć je ubrzo stigla na lice mjesta, ali uprkos pokušajima reanimacije nije uspjela da mu spase život.
Prve informacije ukazuju na mogućnost da je ragbista doživio srčani udar, ali zvaničan uzrok smrti još nije potvrđen. Nadležni organi pokrenuli su istragu, a prema navodima medija, naložena je i obdukcija koja bi trebalo da razjasni okolnosti tragedije.
Hronika
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Endruz je sa saigračima doputovao u Francusku zbog utakmice protiv La Rošela u Evropskom kupu šampiona, koja je zakazana za subotu. Uprkos velikom šoku, iz kluba su najavili da će ekipa izaći na teren u čast preminulog saigrača, prenosi Telegraf.
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