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Rukometaši Borca doputovali u Solun: Očekuje ih utakmica protiv PAOK-a

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16.10.2026 14:58

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Рукометаши Борца допутовали су у Солун
Foto: RK Borac

Rukometaši Borca doputovali su u Solun gdje ih u nedjelju očekuje utakmica protiv PAOK-a u drugom kolu EHF Evropskog kupa.

Banjalučani su jutros krenuli put Zagreba odakle su direktnim letom stigli u Grčku, gdje se nadaju pozitivnom rezultatu pred revanš u Banjaluci.

Rukometaši Borca

“Crveno-plavi” napravili su i dobru uvertiru za evropski izazov, pošto su u srijedu trijumfovali protiv Vogošće na otvaranju nove sezone u Premijer ligi BiH.

PAOK i Borac sastaju se u nedjelju sa početkom u 17 časova. Revanš u “Boriku” je iduće subote od 19.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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RK Borac

PAOK

Solun

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