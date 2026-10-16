Rukometaši Borca doputovali u Solun: Očekuje ih utakmica protiv PAOK-a

Rukometaši Borca doputovali su u Solun gdje ih u nedjelju očekuje utakmica protiv PAOK-a u drugom kolu EHF Evropskog kupa.

Banjalučani su jutros krenuli put Zagreba odakle su direktnim letom stigli u Grčku, gdje se nadaju pozitivnom rezultatu pred revanš u Banjaluci.

Rukometaši Borca

“Crveno-plavi” napravili su i dobru uvertiru za evropski izazov, pošto su u srijedu trijumfovali protiv Vogošće na otvaranju nove sezone u Premijer ligi BiH.

PAOK i Borac sastaju se u nedjelju sa početkom u 17 časova. Revanš u “Boriku” je iduće subote od 19.