Rukometaši Borca doputovali u Solun: Očekuje ih utakmica protiv PAOK-a

Autor:ATV redakcija
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Rukometaši Borca doputovali su u Solun gdje ih u nedjelju očekuje utakmica protiv PAOK-a u drugom kolu EHF Evropskog kupa.
Banjalučani su jutros krenuli put Zagreba odakle su direktnim letom stigli u Grčku, gdje se nadaju pozitivnom rezultatu pred revanš u Banjaluci.
“Crveno-plavi” napravili su i dobru uvertiru za evropski izazov, pošto su u srijedu trijumfovali protiv Vogošće na otvaranju nove sezone u Premijer ligi BiH.
PAOK i Borac sastaju se u nedjelju sa početkom u 17 časova. Revanš u “Boriku” je iduće subote od 19.
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