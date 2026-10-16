Miletiću i Kablaru 12 i po godina zatvora za pljačku u hotelu ”Bosna” u Banjaluci

Senijad Miletić (34) i Derviš Kablar (41) iz Travnika osuđeni su na ukupno 12 i po godina zatvora zbog razbojništva nad S.K. koga su napali u hotelskoj sobi u Banjaluci i ukrali mu 5.000 KM.

Presudu je izrekao Okružni sud u Banjaluci. Miletić je oglašen krivim za razbojništvo i neovlašten promet drogom pa mu je izrečena jedinstvena kazna od šest i po godina zatvora. Kablar je za razbojništvo dobio šest godina.

Žrtvi prodao 13 paketića kokaina

Razbojništvo se dogodilo 5. marta 2022. godine u hotelu ”Bosna” u Banjaluci. U presudi se navodi da je Miletić dan ranije u istoj sobi S.K. prodao 13 paketića kokaina, za iznos od 2.000 KM.

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Sutradan su zajedno došli pred sobu i kada im je S.K. otvorio vrata, odmah su nasrnuli na njega. Pesnicama su ga više puta izudarali po glavi i tijelu. Nakon što su ”slomili” njegov otpor iz džepa duska koji je na sebi nosio ukrali su mu oko 5.000 KM i dali se u bjekstvo.

Zajedno osuđivani u Novom Travniku

”Optuženima je u izrečenu kaznu uračunato vrijeme provedeno u pritvoru. Miletiću od 28. marta do 28. aprila 2022. godine, a Kablaru od 7. marta do 6. aprila 2022. godine.

Obojica imaju bogate dosije. Miletić je u novembru 2023. u Kantonalnom sudu u Novom Travniku tri godine i tri mjeseca zatvora za pokušaj ubistva i izazivanje opšte opasnosti. Kablar je tada osuđen na 10 mjeseci zatvora za izazivanje opšte opasnosti.