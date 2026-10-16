Logo

Miletiću i Kablaru 12 i po godina zatvora za pljačku u hotelu ”Bosna” u Banjaluci

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
16.10.2026 15:41

Komentari:

0
Милетићу и Каблару 12 и по година затвора за пљачку у хотелу ”Босна” у Бањалуци

Senijad Miletić (34) i Derviš Kablar (41) iz Travnika osuđeni su na ukupno 12 i po godina zatvora zbog razbojništva nad S.K. koga su napali u hotelskoj sobi u Banjaluci i ukrali mu 5.000 KM.

Presudu je izrekao Okružni sud u Banjaluci. Miletić je oglašen krivim za razbojništvo i neovlašten promet drogom pa mu je izrečena jedinstvena kazna od šest i po godina zatvora. Kablar je za razbojništvo dobio šest godina.

Žrtvi prodao 13 paketića kokaina

Razbojništvo se dogodilo 5. marta 2022. godine u hotelu ”Bosna” u Banjaluci. U presudi se navodi da je Miletić dan ranije u istoj sobi S.K. prodao 13 paketića kokaina, za iznos od 2.000 KM.

Суд-чекић-судница

Hronika

Djed osuđen na 18 godina zatvora zbog obljube djeteta kod Gradiške

Sutradan su zajedno došli pred sobu i kada im je S.K. otvorio vrata, odmah su nasrnuli na njega. Pesnicama su ga više puta izudarali po glavi i tijelu. Nakon što su ”slomili” njegov otpor iz džepa duska koji je na sebi nosio ukrali su mu oko 5.000 KM i dali se u bjekstvo.

Zajedno osuđivani u Novom Travniku

”Optuženima je u izrečenu kaznu uračunato vrijeme provedeno u pritvoru. Miletiću od 28. marta do 28. aprila 2022. godine, a Kablaru od 7. marta do 6. aprila 2022. godine.

Obojica imaju bogate dosije. Miletić je u novembru 2023. u Kantonalnom sudu u Novom Travniku tri godine i tri mjeseca zatvora za pokušaj ubistva i izazivanje opšte opasnosti. Kablar je tada osuđen na 10 mjeseci zatvora za izazivanje opšte opasnosti.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Senijad Miletić

Derviš Kablar

Okružni sud Banjaluka

presuda

Razbojništvo

Komentari (0)

Više iz rubrike

Човјек држи у рукама лисице за хапшење.

Hronika

Određen jednomjesečni pritvor osumnjičenom za pucnjavu u Sarajevu

2 h

0
Спријечено кријумчарење миграната у БиХ.

Hronika

Uhapšen državljanin Turske zbog krijumčarenja troje sunarodnika

2 h

0
Чекић, судница

Hronika

Djed osuđen na 18 godina zatvora zbog obljube djeteta kod Gradiške

3 h

1
Дјечак и дјевојчица сједе на столицама у вртићу.

Hronika

Lopov provalio u vrtić, ukradeni laptop i hrana

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

29

Ko je bio dr Miroslav Zotović?

17

29

Nakon 20 godina ponovo radi stomatološka ambulanta

17

25

Novak Đoković se poslije 15 godina vraća u grad Rodžera Federera!

17

21

Minić: Promjena naziva Instituta znak zahvalnosti doktoru Taliću

17

10

Centar dana, 16.10.2026.

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima