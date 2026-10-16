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Djed osuđen na 18 godina zatvora zbog obljube djeteta kod Gradiške

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16.10.2026 14:28

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Чекић, судница
Foto: KATRIN BOLOVTSOVA / Pexels

Muškarac D.G. nepravosnažno je osuđen u Okružnom sudu u Banjaluci na 18 godina zatvora zbog stravičnog slučaja pedofilije koji je u septembru prošle godine otkriven u okolini Gradiške, potvrđeno za ATV.

Radi se o jednom od najgnusnijih slučajeva koji je posljednjih godina evidentiran u banjalučkom regionu, a u kome je žrtva bilo dijete mlađe od 10 godina.

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Optuženik, koji je djed žrtve, oglašen je krivim za krivična djela obljube sa djetetom mlađim od 15 godina u sticaju sa iskorištavanjem djece za pornografiju. Oglašen je krivim i za pokušaj obljube djeteta mlađeg od 15 godina.

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”Okružno javno tužilaštvo Banjaluka optužnicu je podiglo 19. februara 2026. godine. U navedenom predmetu Okružni sud u Banjaluci je 7. aprila 2026. godine donio presudu kojom je optuženog D.G. oglasio krivim i izrekao osuđujuću presudu – kaznu zatvora od 18 godina. Presuda nije pravosnažna”, navelo je OJT Banjaluka u odgovoru ATV-u.

Postupak zatvoren za javnost

Zbog zaštite malodobne žrtve, istraga i suđenje u ovom predmetu su bili zatvoreni za javnost. O toku postupka, od hapšenja u septembru 2025. godine do danas, policija, tužilaštvo i sud nisu objavili ni jednu zvaničnu informaciju ili saopštenje za javnost.

Presuda nije pravosnažna i dozvoljena je žalba Vrhovnom sudu Republike Srpske.

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Tagovi :

pedofilija

Gradiška

Okružni sud Banjaluka

presuda

osuđen pedofil

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