Određen jednomjesečni pritvor osumnjičenom za pucnjavu u Sarajevu

Mirzi Martinoviću određen je jednomjesečni pritvor zbog sumnje da je učestvovao u incidentu s pucnjavom u naselju Pejton na Ilidži.

Martinović se sumnjiči za izazivanje opšte opasnosti i nanošenje lakih tjelesnih povreda, kao i za nedozvoljeno držanje oružja te posjedovanje droge, piše RadioSarajevo.

Pritvor mu je određen zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao prikriti dokaze ili ponoviti krivično djelo.

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Podsjećamo, u pucnjavi koja se dogodila u ovom ilidžanskom naselju lakše je povrijeđen muškarac A. B. (1992), koji je zadobio povrede u predjelu noge.

Postupak protiv Martinovića vodi se pred nadležnim pravosudnim institucijama, a za krivična djela koja mu se stavljaju na teret važi presumpcija nevinosti.