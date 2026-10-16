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Određen jednomjesečni pritvor osumnjičenom za pucnjavu u Sarajevu

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16.10.2026 14:56

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Човјек држи у рукама лисице за хапшење.
Foto: ATV

Mirzi Martinoviću određen je jednomjesečni pritvor zbog sumnje da je učestvovao u incidentu s pucnjavom u naselju Pejton na Ilidži.

Martinović se sumnjiči za izazivanje opšte opasnosti i nanošenje lakih tjelesnih povreda, kao i za nedozvoljeno držanje oružja te posjedovanje droge, piše RadioSarajevo.

Pritvor mu je određen zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao prikriti dokaze ili ponoviti krivično djelo.

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Podsjećamo, u pucnjavi koja se dogodila u ovom ilidžanskom naselju lakše je povrijeđen muškarac A. B. (1992), koji je zadobio povrede u predjelu noge.

Postupak protiv Martinovića vodi se pred nadležnim pravosudnim institucijama, a za krivična djela koja mu se stavljaju na teret važi presumpcija nevinosti.

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Tagovi :

Ilidža

Sarajevo

Pucnjava

Pritvor

Mirza Martinović

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