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Narod priča: Teslićki kauboj

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Izvor:

ATV

16.10.2026 18:00
нови визуал народ прича
Foto: ATV

Biljana je ove subote na domaćem terenu, u Tesliću, i otkriva vam zanimljivu priču o Draženu Momčiloviću, kojeg zovu i teslićki kauboj.

Putujemo i otkrivamo priče i ljude iz cijele Srpske, od Novog Grada do Trebinja, koje će vam zagrijati srce. Pokazaćemo vam kako živi naš narod, običan čovjek, kako izgleda njegova svakodnevica i šta njegovo srce priča o prošlosti i djedovini.

Emisiju uređuje i vodi Biljana Stokić.

'Narod priča sa Biljanom Stokić' subotom u 18 časova.

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ATV

Narod priča

Biljana Stokić

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