Narod priča: Teslićki kauboj

Biljana je ove subote na domaćem terenu, u Tesliću, i otkriva vam zanimljivu priču o Draženu Momčiloviću, kojeg zovu i teslićki kauboj.

Putujemo i otkrivamo priče i ljude iz cijele Srpske, od Novog Grada do Trebinja, koje će vam zagrijati srce. Pokazaćemo vam kako živi naš narod, običan čovjek, kako izgleda njegova svakodnevica i šta njegovo srce priča o prošlosti i djedovini.

Emisiju uređuje i vodi Biljana Stokić.

'Narod priča sa Biljanom Stokić' subotom u 18 časova.