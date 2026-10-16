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Putin i Papa razgovarali o situaciji u Ukrajini

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16.10.2026 18:41

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Руски предсједник Владимир Путин гестикулише током састанка са националном јавном организацијом „Деловая Россия“ (Пословна Русија), одржаног путем видео-конференције у Кремљу у Москви, у четвртак, 15. октобра 2026. године.
Foto: Tanjug/Mikhail Metzel/Sputnik, Kremlin Pool AP

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je u telefonskom razgovoru sa papom Lavom Četrnaestim da podržava inicijativu Vatikana da se pomogne u isporuci zaliha civilima u gradu Oleški, saopšteno je iz Kremlja.

"Podržana je namjera Vatikana da pomogne u stvaranju uslova neophodnih za osiguravanje bezbjednosti stanovništva grada i organizovanje snabdijevanja vitalnim stvarima. Dogovoreno je da se sarađuje po ovom pitanju", navodi se u saopštenju.

Iz Vatikana je saopšteno da papa u razgovoru pozvao ruskog predsjednika na prekid vatre u Ukrajini da bi se omogućio ulazak pomoći i hrane u grad Oleški, koji je pod kontrolom ruskih snaga.

Kako je navedeno, papa je izrazio duboku zabrinutost povodom humanitarne situacije u tom gradu, te potvrdio posvećenost Vatikana svim inicijativama za mir, prenosi Rojters.

Papa Lav i Putin prethodno su razgovarali u junu 2025. godine.

Papa /71/ trenutno se oporavlja u rimskoj bolnici "Đemeli" nakon operacije raka pluća, prenosi Srna.

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Tagovi :

Vladimir Putin

papa Lav

razgovor

Rusija

Vatikan

Ukrajina

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