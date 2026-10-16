Pljušte otkazi u Gradskoj upravi u Bijeljini: Radnicima rečeno da ne dolaze na posao?

Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović danas se sastao sa članovima Sindikata Gradske uprave kako bi se riješila dugovanja zaposlenim, a za to vrijeme njegovi saradnici, odnosno šefovi odjeljenja, saopštili su mlađim radnicima da više ne dolaze na posao.

- To su uglavnom mlađa lica koja su posljednjih godina radila po ugovoru o radu koji im je produžavan na svakih dva tri mjeseca. Takvih radnika je više od 200. U međuvremenu, nakon rješenja o otkazu, neki su dolazili na posao, a neki ne. Od danas više niko ne može dolaziti na posao jer je to kršenje propisa. Upravni inspektor je "češljao" njihove ugovore i utvrdio da je gradonačelnik Petrović kršio Zakon o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave u dijelu gdje su radnici na određeno vrijeme primljeni protivno odredbama ovog zakona tj. radili su duže od šest mjeseci u toku kalendarske godine i na radnim mjestima gdje ne ispunjavaju uslove tog radnog mjesta. U pitanju je više od 200 lica primljenih na određeno vrijeme. Upravna inspekcija pri Ministarstvu uprave i lokalne samouprave Republike Srpske sprovodila je nadzor - kaže izvor RTRS-a iz Gradske uprave Bijeljina.

Izvor dodaje da se Petrović nalazi u nezavidnoj situaciji, s obzirom da istovremeno mora mlađe radnike da vraća kući, a starijim da plaća dugove.

- Prije nekoliko dana radnici Gradske uprave su dobili platu za avgust, a već su septembarsku zaradili. Duguje im se više naknada - regres, putni troškovi , topli obrok, a poreske obaveze nisu plaćene odavno. Dugovanja su ogromna, tako da je Sindikat odlučio da se "pogleda u oči" sa gradonačelnikom. Kakav će epilog sastanka biti, vidjećemo - ističe izvor.