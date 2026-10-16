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Portparol Bijele kuće odlazi sa funkcije nakon samo pet dana

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16.10.2026 21:45

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Бијела кућа, предсједничка резиденција у Америци
Foto: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Kejti Zakarija napušta funkciju portparola Bijele kuće, rekao je zvaničnik administracije SAD agenciji RIA "Novosti".

"Njujork tajms" je prethodno prenio, pozivajući se na izvore, da je Zakarija smijenjena nakon samo pet dana na poslu.

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je ranije da bi Zakarija trebala da preispita svoju poziciju i da uloga portparola Bijele kuće možda nije za nju.

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Tagovi :

Bijela kuća

Vašington

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