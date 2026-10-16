Portparol Bijele kuće odlazi sa funkcije nakon samo pet dana

Autor:ATV redakcija
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Kejti Zakarija napušta funkciju portparola Bijele kuće, rekao je zvaničnik administracije SAD agenciji RIA "Novosti".
"Njujork tajms" je prethodno prenio, pozivajući se na izvore, da je Zakarija smijenjena nakon samo pet dana na poslu.
Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je ranije da bi Zakarija trebala da preispita svoju poziciju i da uloga portparola Bijele kuće možda nije za nju.
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