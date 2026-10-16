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Tramp: Priče o smjeni Suzi Vajls lažne, ona je nevjerovatna osoba i najuspješniji šef Kabineta

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16.10.2026 19:52

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Трамп: Приче о смјени Сузи Вајлс лажне, она је невјероватна особа и најуспјешнији шеф Кабинета

Priče o smjeni Suzi Vajls su lažne, ona je nevjerovatna osoba i najuspješniji šef Kabineta predsjednika SAD, rekao je predsjednik SAD Donald Tramp.

"Napravili su lažne vijesti, objavili su ih znajući da je to lažna priča. Suzi je ovdje i ona će biti ovdje još dugo. Ona je fenomenalna i jako pametna. Ne postoje nikakve šanse za smjenu" jasan je Tramp.

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Donald Tramp

Suzi Vajls

Amerika

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