Tramp: Priče o smjeni Suzi Vajls lažne, ona je nevjerovatna osoba i najuspješniji šef Kabineta

Priče o smjeni Suzi Vajls su lažne, ona je nevjerovatna osoba i najuspješniji šef Kabineta predsjednika SAD, rekao je predsjednik SAD Donald Tramp.

"Napravili su lažne vijesti, objavili su ih znajući da je to lažna priča. Suzi je ovdje i ona će biti ovdje još dugo. Ona je fenomenalna i jako pametna. Ne postoje nikakve šanse za smjenu" jasan je Tramp. .@POTUS: "The @SusieWiles47 story was a FAKE story. She has been incredible... They made up Fake News, they released it knowing it was a fake story. Susie is here — and she's gonna be here for a long time." https://t.co/EBE6mEeFWt — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 16, 2026

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