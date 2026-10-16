Ahmetoviću pretresli kancelariju i tri stana: Sada se oglasila njegova odbrana

Njemačka policija pretresla je kancelariju poslanika Bundestaga Adisa Ahmetovića i tri stana, nakon čega je njegov advokat Holger Nic podnio žalbu nadležnom sudu. Odbrana smatra da su istražne mjere bile neopravdane i nesrazmjerne, posebno zbog pretresa stana osobe koja, prema njihovim tvrdnjama, nije povezana sa istragom.

Ahmetović, njemački političar porijeklom iz Bosne i Hercegovine i član Socijaldemokratske partije Njemačke (SPD), objavio je na svom Instagram profilu saopštenje svog advokata, koji je oštro kritikovao postupanje Tužilaštva.

Odbrana osporava pretrese

„Istražne mjere koje je Tužilaštvo juče sprovelo protiv gospodina Ahmetovića, poslanika Bundestaga, bile su nesrazmjerne i neopravdane. Zbog toga smo danas, kako smo i najavili, podnijeli žalbu nadležnom opštinskom sudu“, naveo je Nic.

Posebno je ukazao na to da je pretresom obuhvaćen i stan osobe koja, prema njegovim riječima, nema nikakve veze sa predmetom istrage.

„Istražne mjere obuhvatile su, između ostalog, i stan, a time i zakonom posebno zaštićenu privatnost osobe koja nema apsolutno nikakve veze sa ovim slučajem“, istakao je advokat.

Odbrana traži uvid u spis

Nic tvrdi da je odbrana sedmicama prije pretresa pokušavala da stupi u kontakt sa Tužilaštvom i ponudila saradnju u rasvjetljavanju slučaja.

„Još prije nekoliko sedmica kontaktirali smo Tužilaštvo i jasno stavili do znanja da je moj klijent spreman da sarađuje u rasvjetljavanju slučaja. Više puta smo tražili od Tužilaštva da nam saopšti šta se konkretno stavlja na teret gospodinu Ahmetoviću. Do danas nam nije omogućen uvid u spis“, naveo je Nic.

Uprkos tome, kako je dodao, Tužilaštvo je odlučilo da sprovede opsežne pretrese.

„Činjenica da je Tužilaštvo juče, uz angažovanje značajnih resursa, sprovelo pretrese u njemačkom Bundestagu, privatnim prostorijama mog klijenta, pa čak i prostorijama osobe koja nije uključena u slučaj, u takvim okolnostima ne djeluje ni opravdano ni primjereno“, poručio je advokat.

Upozorenje na štetu po ugled

Ahmetovićev advokat smatra da bi ovakvo postupanje moglo imati ozbiljne posljedice po profesionalni i politički položaj njegovog klijenta.

„Ovakvo postupanje može negativno uticati na obavljanje dužnosti mog klijenta kao izabranog poslanika i nanijeti štetu njegovom profesionalnom ugledu“, upozorio je Nic.

Dodao je da bi takve posljedice mogle nastupiti bez obzira na konačan ishod istrage.

„To važi bez obzira na to što bi se optužbe mogle pokazati neosnovanim. Nakon što gospodinu Ahmetoviću konačno bude omogućen zakonom predviđeni uvid u spis, on će se izjasniti o navodima koji mu se stavljaju na teret“, zaključio je advokat.

Zbog čega je Ahmetović pod istragom?

Njemačka policija je 15. oktobra pretresla Ahmetovićevu kancelariju u Bundestagu i tri stana, od kojih se dva nalaze u Hanoveru, a jedan u Berlinu.

Pretresima je prethodila odluka Bundestaga kojom je odobreno sprovođenje istražnih mjera protiv poslanika SPD-a.

Tužilaštvo u Hanoveru vodi istragu zbog sumnje na pomaganje u nedozvoljenim dogovorima kojima se ograničava konkurencija u postupcima javnih nabavki, u sticaju sa povredom poslovnih tajni.

Predmet je povezan sa postupkom prodaje zemljišta nekadašnje klinike u Lerteu, u regiji Hanover.

Ahmetović odbacuje sumnje koje mu se stavljaju na teret, a njegova odbrana najavila je detaljnije izjašnjenje nakon što dobije uvid u istražni spis.

Istraga je u toku, a za Ahmetovića važi pretpostavka nevinosti.

(Avaz)