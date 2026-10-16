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Dodik: Srbi sa obje strane Drine stoje zajedno

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16.10.2026 19:58

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Додик: Срби са обје стране Дрине стоје заједно
Foto: X / Milorad Dodik

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je večeras na predizbornom mitingu u Novom Sadu uz Aleksandra Vučića, koji nikada nije okrenuo leđa srpskom narodu i uz listu "Ujedinjena Srbija", koja je pokazala da Srbija može da bude jaka i složna.

"Ovo nije samo miting nego slika Srbije koja zna šta hoće", naveo je Dodik na "Iksu".

Dodik je naglasio da je došao iz Republike Srpske da stane tamo gdje i pripada - uz čovjeka koji nikada nije okrenuo leđa srpskom narodu, uz lidera koji je Srbiju ekonomski podigao, vratio joj autoritet u svijetu i nije dozvolio da se stidi svog imena, te uz listu koja je pokazala da Srbija može da bude jaka i složna.

On je izrazio zadovoljstvo što skupu prisustvuje i premijer Slovačke Robert Fico, koji, kako je naveo, suverenizam i nacionalne interese stavlja na prvo mjesto.

"Poruka iz Novog Sada je jasna: Srbi sa obje strane Drine stoje zajedno. Za Srbiju koja ne kleči. Za Srpsku koja ne odustaje. Za budućnost koja je naša. Dvadeset petog oktobra - za Aleksandra Vučića, za Ujedinjenu Srbiju, za snažnu Srbiju! Jer jaka Srbija znači i sigurnu Republiku Srpsku", poručio je Dodik.

U Srbiji će u nedjelju, 25. oktobra, biti održani parlamentarni izbori.

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Tagovi :

Milorad Dodik

Aleksandar Vučić

Srbija

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