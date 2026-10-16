Dodik: Srbi sa obje strane Drine stoje zajedno

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je večeras na predizbornom mitingu u Novom Sadu uz Aleksandra Vučića, koji nikada nije okrenuo leđa srpskom narodu i uz listu "Ujedinjena Srbija", koja je pokazala da Srbija može da bude jaka i složna.

"Ovo nije samo miting nego slika Srbije koja zna šta hoće", naveo je Dodik na "Iksu".

Dodik je naglasio da je došao iz Republike Srpske da stane tamo gdje i pripada - uz čovjeka koji nikada nije okrenuo leđa srpskom narodu, uz lidera koji je Srbiju ekonomski podigao, vratio joj autoritet u svijetu i nije dozvolio da se stidi svog imena, te uz listu koja je pokazala da Srbija može da bude jaka i složna.

On je izrazio zadovoljstvo što skupu prisustvuje i premijer Slovačke Robert Fico, koji, kako je naveo, suverenizam i nacionalne interese stavlja na prvo mjesto.

"Poruka iz Novog Sada je jasna: Srbi sa obje strane Drine stoje zajedno. Za Srbiju koja ne kleči. Za Srpsku koja ne odustaje. Za budućnost koja je naša. Dvadeset petog oktobra - za Aleksandra Vučića, za Ujedinjenu Srbiju, za snažnu Srbiju! Jer jaka Srbija znači i sigurnu Republiku Srpsku", poručio je Dodik.

U Novom Sadu sam, uz Aleksandra Vučića @avucic i listu Ujedinjena Srbija. Jer ovo nije samo miting nego slika Srbije koja zna šta hoće. Došao sam iz Republike Srpske da stanem tamo gdje i pripadam - uz čovjeka koji nikada nije okrenuo leđa srpskom narodu. Uz lidera koji je Srbiju ekonomski podigao, vratio joj autoritet u svijetu i nije dozvolio da se stidi svog imena. I uz listu koja je pokazala da Srbija može da bude jaka i složna. Drago mi je što u Novom Sadu vidim i Roberta Fica @RobertFicoSVK , premijera Slovačke, čovjeka koji suverenizam i nacionalne interese stavlja na prvo mjesto. Poruka iz Novog Sada je jasna: Srbi sa obje strane Drine stoje zajedno. Za Srbiju koja ne kleči. Za Srpsku koja ne odustaje. Za budućnost koja je naša. Dvadeset petog oktobra - za Aleksandra Vučića, za Ujedinjenu Srbiju, za snažnu Srbiju! Jer jaka Srbija znači i sigurnu Republiku Srpsku. — Milorad Dodik (@MiloradDodik) October 16, 2026

U Srbiji će u nedjelju, 25. oktobra, biti održani parlamentarni izbori.