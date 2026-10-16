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Više povrijeđenih u sudaru autobusa i teretnog vozila kod Bubanj potoka

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16.10.2026 14:51

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Више повријеђених у судару аутобуса и теретног возила код Бубањ потока
Foto: Unsplash

Teška saobraćajna nezgoda dogodila se jutros oko 7.15 sati kod Bubanj potoka, kada je došlo do sudara autobusa i teretnog vozila, a povrijeđeno je sedam osoba.

Prema dostupnim informacijama, nakon sudara na lice mjesta izašle su ekipe Hitne pomoći, koje su povrijeđenima ukazale pomoć, a potom ih prevezle u Urgentni centar u Beogradu, gdje im je pružena dalja medicinska njega.

Kako je potvrđeno iz Hitne pomoći, povrede jedne ženske osobe okarakterisane su kao teška trauma, dok su ostali učesnici u ovoj saobraćajnoj nezgodi zadobili lakše povrede.

Uprkos sudaru autobusa i teretnog vozila, na ovoj dionici puta nije bilo obustave saobraćaja, pa se saobraćaj odvijao bez prekida.

Za sada nema više informacija o okolnostima pod kojima se dogodila nezgoda, a detalji bi trebalo da budu poznati nakon utvrđivanja svih relevantnih činjenica, prenosi Tanjug.

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

autobus

povrijeđeni

Crna hronika

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