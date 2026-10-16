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Marko Luis o borbi s bolešću: Shvatio sam da su teški trenuci tu da bih iz njih proizašlo nešto dobro

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16.10.2026 15:27

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Марко Луис о борби с болешћу: Схватио сам да су тешки тренуци ту да бих из њих произашло нешто добро
Foto: screenshot / Blic TV

Srpski muzičar Marko Luis nedavno je otkrio da ima zdravstvenih problema. Nije otkrio dijagnozu, a u novom intervjuu govorio je o ovim teškim životnim trenucima.

Zbog bolesti se ošišao i obrijao bradu. U tome su mu pomogla njegova djeca, a snimak je raznježio njegove obožavaoce.

„Posljednjih godinu dana prolazim kroz određene zdravstvene borbe. Glavni razlog zašto sam to podijelio na društvenim mrežama jeste to što sam zbog zdravstvene situacije morao da promijenim stil i imidž, pa sam, kako me ljudi ne bi zapitkivali na koncertima ili gostovanjima, odlučio da budem iskren sa svojom publikom“, rekao je tokom gostovanja na televiziji Blic.

Kazao je da je dobro, da je u veoma dobrim rukama i da mu cijelo ovo iskustvo daje ogromnu energiju i inspiraciju.

„Moja djeca, muzika i podrška prijatelja i obožavalaca daju mi veliku snagu. Shvatio sam u životu da su teški trenuci tu da bi iz njih proizašlo nešto dobro i da su zapravo najzlatniji“, naveo je.

Govorio je i o pjesmi „Zahmet“, koju je nedavno objavio. U spotu glumi Marko Janketić.

„Snimanje je mjesecima odgađano zbog mog zdravstvenog stanja i zato mi je ovaj spot velika lična pobjeda. Imali smo želju da ga snimimo dok sam još imao kosu i bradu, pa su me djeca ošišala bukvalno dan nakon završenog snimanja. Marko Janketić unio je nevjerovatnu žar i sevdah u spot i čast mi je što je dio ovog projekta“, rekao je Marko Luis.

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Marko Luis

Bolest

Pjevač

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