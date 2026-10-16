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U sudaru autobusa i teretnog vozila povrijeđeno sedam osoba

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16.10.2026 14:00

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Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

Teška saobraćajna nezgoda dogodila se jutros oko 7.15 časova kod Bubanj potoka, kada je došlo do sudara autobusa i teretnog vozila, a povrijeđeno je sedam osoba.

Prema dostupnim informacijama, nakon sudara na lice mjesta izašle su ekipe Hitne pomoći, koje su povrijeđenima ukazale pomoć, a potom ih prevezle u Urgentni centar u Beogradu, gdje im je pružena dalja medicinska njega.

Kako je potvrđeno iz Hitne pomoći, povrede jedne ženske osobe okarakterisane su kao teška trauma, dok su ostali učesnici u ovoj saobraćajnoj nezgodi zadobili lakše povrede.

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Uprkos sudaru autobusa i teretnog vozila, na ovoj dionici puta nije bilo obustave saobraćaja, pa se saobraćaj odvijao bez prekida.

Za sada nema više informacija o okolnostima pod kojima se dogodila nezgoda, a detalji bi trebalo da budu poznati nakon utvrđivanja svih relevantnih činjenica.

(Telegraf.rs)

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Tagovi :

Bubanj potok

Srbija

sudar

Saobraćajna nesreća

povrijeđeni

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