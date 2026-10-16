Koliko često mijenjate ulje u automobilu? Vozači često prave ovu grešku

Redovna zamjena motornog ulja jedan je od najvažnijih uslova za dug vijek trajanja motora. Ipak, mnogi vozači predugo čekaju na servis, ne uzimajući u obzir uslove u kojima voze.

Japanska automobilska organizacija JAF preporučuje kraće intervale zamjene ulja u zahtjevnijim uslovima vožnje

Motorno ulje podmazuje pokretne dijelove, odvodi toplotu, vezuje nečistoće i štiti motor od habanja i korozije. Vremenom gubi svoja svojstva, pa predugo odlaganje zamjene može dovesti do ubrzanog trošenja motora i skupih kvarova.

Koliko često treba mijenjati motorno ulje?

Prema smjernicama koje navodi JAF, preporučeni intervali zavise od vrste motora i uslova vožnje.

U uobičajenim uslovima, preporuke su sljedeće:

Benzinski motori: na svakih 15.000 kilometara ili jednom godišnje.

Benzinski motori sa turbopunjačem: na svakih 10.000 kilometara ili svakih šest mjeseci.

Dizelski motori: na svakih 10.000 kilometara ili jednom godišnje.

Ovi intervali nisu univerzalno pravilo za sva vozila, pa je važno provjeriti šta preporučuje proizvođač konkretnog automobila.

U gradskoj vožnji ulje treba mijenjati češće

Uslovi vožnje mogu značajno uticati na trajanje motornog ulja. Česte kratke relacije, gradske gužve, vožnja po lošim putevima i velika opterećenja motora ubrzavaju njegovo propadanje.

U takvim uslovima, prema smjernicama navedenim u tekstu, preporučuju se kraći intervali zamjene:

Benzinski motori: oko 7.500 kilometara ili svakih šest mjeseci.

Benzinski motori sa turbopunjačem: oko 5.000 kilometara ili svaka tri mjeseca.

Dizelski motori: oko 5.000 kilometara ili svakih šest mjeseci.

Posebno su nepovoljne kratke gradske vožnje, tokom kojih motor često ne stigne da dostigne optimalnu radnu temperaturu. Zbog toga se u ulju lakše nakupljaju nečistoće, dok turbomotori zahtijevaju dodatnu pažnju zbog visokih temperatura kojima je izložen turbopunjač.

Ne znači da svi moraju mijenjati ulje svaka tri mjeseca

Iako su kraći intervali važni u zahtjevnim uslovima, to ne znači da svaki automobil treba da dobije novo ulje svaka tri mjeseca.

Intervali zavise od konkretnog modela, vrste motora, propisane specifikacije ulja i načina vožnje. Zato prednost uvijek treba dati preporukama proizvođača navedenim u uputstvu za vozilo i servisnoj knjižici.

Važno je i redovno provjeravati nivo ulja između servisa. Ako primjetite da brzo opada ili da dolazi do neuobičajenih promjena, potrebno je provjeriti postoji li curenje ili neki drugi problem.

Prilikom zamjene ulja treba voditi računa i o filteru, koji se mijenja u skladu sa servisnim preporukama proizvođača.

Redovna zamjena motornog ulja jedan je od najjednostavnijih načina da se produži radni vijek motora i izbjegnu nepotrebni troškovi. Ako automobil uglavnom koristite za kratke relacije i vožnju kroz grad, posebno je važno da servis ne odlažete do posljednjeg trenutka, prenosi B92.