Četiri zimske gume nisu dovoljne: Šta još morate provjeriti na automobilu prije zime

Vozače u BiH i regionu od 1. novembra očekuje početak perioda primjene pravila o zimskoj opremi. Osim četiri zimske gume, važno je provjeriti dubinu šare, pripremiti lance za snijeg i uvjeriti se da je automobil spreman za vožnju u otežanim vremenskim uslovima.

S približavanjem zime, vozači bi na vrijeme trebali pripremiti svoja vozila i provjeriti da li ispunjavaju propisane uslove. Zimska oprema nije važna samo zbog zakonskih obaveza već i zbog sigurnosti na putevima, posebno kada se pojave snijeg, led i poledica.

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Prema propisima koji se primjenjuju u BiH, period zimske opreme traje od 1. novembra do 1. aprila. Međutim, zimske gume nisu obavezne svakog dana u tom periodu, već kada se zbog vremenskih uslova na putu nalaze snijeg, led ili poledica.

Četiri zimske gume i šara od najmanje četiri milimetra

Putnička vozila moraju imati zimske pneumatike na sva četiri točka kada su ispunjeni propisani uslovi za njihovu upotrebu.

Posebno je važno provjeriti dubinu gazećeg sloja, odnosno šare na gumama. Ona ne smije biti manja od četiri milimetra. Vožnja s istrošenim gumama može ugroziti prianjanje na mokrom i klizavom kolovozu, zbog čega se preporučuje da se stanje pneumatika provjeri prije početka zimske sezone.

Vozačima se savjetuje i da ne postavljaju zimske gume samo na prednje ili samo na zadnje točkove. Odgovarajući pneumatici na sva četiri točka važni su za stabilnost vozila i sigurnije upravljanje u zimskim uslovima.

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Lanci za snijeg takođe su važan dio opreme

Zimska oprema ne završava se na gumama. Od 1. novembra do 1. aprila, van naseljenih mjesta, u BiH je propisano i posjedovanje lanaca za snijeg ili drugih odgovarajućih sredstava za povećanje prianjanja na pogonskim točkovima.

Međutim, ne moraju svi automobili imati lance ako imaju odgovarajuće zimske gume na sva četiri točka.

Za putnička vozila propisane su tri mogućnosti zimske opreme:

Opcija 1: Zimske gume na sva četiri točka.

Opcija 2: Zimske gume na pogonskim točkovima i lanci za snijeg ili drugi uređaji za povećanje prianjanja, spremni za postavljanje na najmanje dva pogonska točka.

Opcija 3: Ljetne gume na sva četiri točka, s dubinom profila od najmanje 4 mm, uz lance za snijeg ili druge uređaje za povećanje prianjanja, spremne za postavljanje na najmanje dva pogonska točka

Lanci se postavljaju kada to zahtijevaju stanje na putu i saobraćajna signalizacija. Prema navedenim pravilima, njihovo posjedovanje nije obavezno u naseljenim mjestima.

Zbog toga se vozačima preporučuje da prije dužeg putovanja provjere imaju li potrebnu opremu, posebno ako planiraju vožnju kroz planinske predjele ili dionice na kojima se snijeg i poledica često zadržavaju.

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Kolike su kazne za nepoštovanje propisa?

U BiH kazna za vozače koji nemaju propisanu zimsku opremu iznosi 40 KM. Za pravna lica kazna može iznositi od 500 do 5.000 KM.

Za druge prekršaje povezane s tehničkom neispravnošću vozila mogu se primjenjivati drugačije kaznene odredbe.

Zato je važno razlikovati prekršaj koji se odnosi na zimsku opremu od drugih mogućih prekršaja, kao i provjeriti važeće propise prije putovanja.

Šta još treba provjeriti prije zime?

Osim guma i lanaca, vozačima se preporučuje da pregledaju:

Akumulator – niske temperature mogu otežati pokretanje motora.

Kočnice i svjetla – moraju biti ispravni i pouzdani.

Brisače i tečnost za pranje vjetrobranskog stakla – važno je osigurati dobru vidljivost.

Rashladnu tečnost – treba provjeriti njenu otpornost na niske temperature.

Pritisak i stanje pneumatika – redovna kontrola doprinosi sigurnijoj vožnji.

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Ove provjere mogu pomoći da se izbjegnu neugodna iznenađenja na putu, naročito tokom jutarnjih mrazeva i naglih promjena vremena.

(RadioSarajevo)