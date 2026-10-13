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Novi cjenovnik na pumpama u Srpskoj: Koliko danas košta litar dizela?

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13.10.2026 09:15

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Нови цјеновник на пумпама у Српској: Колико данас кошта литар дизела?
Foto: ATV

Cijene dizela na benzinskim pumpama u Republici Srpskoj kreću se od 3,65 KM do 3,77 KM, rekao je Srni predsjednik Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Republike Srpske Đorđe Savić.

Savić je pojasnio da su trenutne cijene rezultat kretanja iz prethodnog perioda.

Na pitanje da li se u ovoj ili narednoj sedmici može očekivati dalje pojeftinjenje ili povećanje cijena goriva, Savić je odgovorio da će to zavisiti od dešavanja na svjetskoj berzi.

"Teško je predvidjeti dalja kretanja", naveo je Savić.

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Tagovi :

Đorđe Savić

benzinske pumpe

Cijene goriva

benzinska pumpa

poskupljenje goriva

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