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Spriječen napad dronovima na vojni aerodrom u Voronježu

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13.10.2026 10:09

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Спријечен напад дроновима на војни аеродром у Вороњежу
Foto: Tanjug / AP / Andrii Marienko

Ruska Federalna služba bezbjednosti (FSB) saopštila je da su njeni agenti spriječili pokušaj napada dronovima na vojni aerodrom "Baltimor" u Voronježu koji je isplanirala Služba bezbjednosti Ukrajine (SBU).

U saopštenju se navodi da su prekinute aktivnosti ženske osobe koju je SBU regrutovao 2022. godine tokom njenog boravka u Ukrajini.

Iz ruskog Ministarstva odbrane ističu da je cilj bio da se uništi infrastruktura, eliminiše grupa aviona, te da se ubije osoblje vojnog aerodroma.

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Prema navodima Ministarstva, Kijev je pripremio devet dronova za napad kojima bi se na kraju upravljalo putem interneta sa ukrajinske teritorije, prenosi Srna.

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Aerodrom

Rusija

Ukrajina

Kijev

Napad dronovima

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