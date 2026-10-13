Spriječen napad dronovima na vojni aerodrom u Voronježu

Ruska Federalna služba bezbjednosti (FSB) saopštila je da su njeni agenti spriječili pokušaj napada dronovima na vojni aerodrom "Baltimor" u Voronježu koji je isplanirala Služba bezbjednosti Ukrajine (SBU).

U saopštenju se navodi da su prekinute aktivnosti ženske osobe koju je SBU regrutovao 2022. godine tokom njenog boravka u Ukrajini.

Iz ruskog Ministarstva odbrane ističu da je cilj bio da se uništi infrastruktura, eliminiše grupa aviona, te da se ubije osoblje vojnog aerodroma.

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Prema navodima Ministarstva, Kijev je pripremio devet dronova za napad kojima bi se na kraju upravljalo putem interneta sa ukrajinske teritorije, prenosi Srna.