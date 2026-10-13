Krista Pajk preživjela smrtnu kaznu, a onda je nastao haos: Objavljeni transkripti

Zatvorenica Krista Pajk preživela je dvije doze lijeka kojim je Tenesi pokušao da je pogubi. Kada je neko iz zatvora pozvao hitnu pomoć, nije imao šifru potrebnu za ulazak vozila bez policijske pratnje.

Zatvorski nadzorni centar najpre je saopštio da nije uputio poziv, da bi potom potvrdio da je riječ o stvarnoj hitnoj situaciji. Vozila hitne pomoći stigla su do zgrade u kojoj se nalazila Pajk 34 minuta nakon prvog poziva.

Pokušaj pogubljenja počeo je 30. septembra oko 19.30. Svjedoci su izjavili da se Pajk žalila na bol u ruci. Nakon prve doze i dalje je bila živa, pa joj je zatvorsko osoblje dalo i drugu. I nakon nje je disala, a svjedoci su čuli zvuke nalik hrkanju.

Protokol savezne države Tenesi predviđa davanje druge doze ukoliko prva ne usmrti zatvorenika, ali ne objašnjava šta treba učiniti ako osoba preživi i drugu dozu.

U 20.40 nepoznata osoba iz zatvora pozvala je hitnu pomoć. Njen identitet i funkcija nisu objavljeni.

"Dali smo 10 grama pentobarbitala. Osoba još nije mrtva. Zovemo hitnu pomoć", rekao je pozivalac, prema transkriptu razgovora, piše Indeks.

Dodao je da Pajkova nije pri svjesti i da teško i sporo diše.

Dispečer je zatražio šifru koja bi omogućila vozilima hitne pomoći da uđu bez policijske pratnje. Pozivalac je odgovorio da je nema.

Objavljen je transkript prvog poziva, ali ne i njegov audio-snimak.

34 minuta od poziva do dolaska Hitne pomoći do zgrade

Oko 19.30 - Počinje pokušaj pogubljenja. Pajk ostaje živa nakon prve doze, pa dobija i drugu.

20.40 - Nepoznata osoba iz zatvora poziva hitnu pomoć na broj 911 i kaže da je Pajk dobila 10 grama pentobarbitala, ali da još nije preminula.

20.41 - Dispečer traži verifikacionu šifru. Pozivalac kaže da je nema.

21.03 - Dispečer saopštava da su mu nadređeni rekli da je poziv lažan i da zatvoru nije potrebna medicinska pomoć.

21.07 - Predstavnik zatvorskog nadzornog centra kaže da oni nisu pozvali hitnu pomoć.

21.08 - Kristina advokatica poziva 911 i kaže da je Pajk još živa i da diše, kao i da joj je potrebna hitna pomoć koja će joj spasiti život.

21.11 - Zatvorski nadzorni centar potvrđuje da je poziv stvaran, a službenici počinju da otvaraju kapije i propuštaju vozila.

21.14 - Hitna pomoć i vatrogasci stižu do zgrade u zatvorskom kompleksu.

(Telegraf.rs)