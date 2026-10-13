Logo

Muškarac ispao iz rolerkostera i poginuo: Povrijeđene četiri osobe

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
13.10.2026 08:06

Komentari:

0
Узбудљива вожња ролеркостером у забавном парку на отвореном током дана.
Foto: 🇻🇳🇻🇳 Việt Anh Nguyễn/Pexels

Muškarac je poginuo, a još četiri osobe su povrijeđene nakon incidenta na rolerkosteru u zabavnom parku "Six Flags Over Georgia", u američkoj saveznoj državi Džordžiji, saopštila je policija.

Nesreća se dogodila u ponedjeljak popodne na atrakciji "Golijat", hiperrolerkosteru koji dostiže brzinu do 110 kilometara na čas i visok je oko 60 metara, prema podacima sa internet stranice parka.

zemljotres potres

Svijet

Jak zemljotres pogodio pogodio Panamu

Prema izjavama svjedoka, muškarac je iz nepoznatog razloga ispao iz vozila tokom vožnje i udario u različite dijelove konstrukcije.

Svjedoci opisali dramatične scene

Jedan od svjedoka rekao je da je muškarac, nakon pada, udario u konstrukciju tri puta. Prema njegovim riječima, tijelo je potom udarilo i u druge ljude prije nego što je završilo na drugoj atrakciji ispod rolerkostera.

Pojedini svjedoci tvrdili su da je muškarac na vožnji bio sa djetetom, ali zvaničnici to nisu potvrdili.

"Odlično smo se provodili, a onda smo odjednom počeli da vičemo: 'O, Bože, šta se dešava?'" - ispričala je jedna žena koja je prisustvovala incidentu.

Park evakuisan, istraga u toku

Nakon incidenta, uprava parka evakuisala je atrakciju i proširila evakuaciju na ostatak parka. Na snimcima objavljenim na internetu vidi se zaustavljeni rolerkoster i posjetioci koji izlaze stepenicama pored konstrukcije.

Portparol parka saopštio je da su park i lokalne vlasti odmah reagovali i da u potpunosti sarađuju u istrazi.

Најновија вијест

Hronika

Tragedija kod Trebinja: Dva mladića poginula u saobraćajnoj nesreći

"Duboko smo ožalošćeni incidentom u kojem su učestvovali posjetioci našeg parka", naveo je portparol.

Zvaničnici još nisu objavili kako je muškarac preminuo niti šta je izazvalo povrede ostalih osoba. Detektivi jedinice za teške zločine okruga Kob istražuju okolnosti nesreće.

I ranije prijavljivane povrede na rolerkosterima

Incident se dogodio u vrijeme pojačane pažnje javnosti prema bezbjednosti ekstremnih atrakcija u američkim zabavnim parkovima.

Prošlog mjeseca park "Six Flags Magic Mountain" u južnoj Kaliforniji objavio je da povlači iz upotrebe rolerkoster "Iks2", nakon tužbi u kojima se navodi da je vožnja izazvala ozbiljne povrede mozga.

Kompanija "Siks flegs" nedavno je okončala i sudski spor o smrti 22-godišnjeg muškarca koji je preminuo nakon vožnje rolerkosterom 2022. godine. Prošle sedmice podnesene su još tri tužbe u kojima se navode traumatske povrede mozga.

Ватрогасци Србија

Srbija

U centru Kraljeva izbio požar, dvije osobe povrijeđene

Prošle godine, 32-godišnji muškarac preminuo je nakon vožnje brzim rolerkosterom u tematskom parku "Universal Epic Universe" na Floridi. Njegova smrt pripisana je povredama nastalim usljed udaraca, a slučaj je okarakterisan kao nesrećan događaj, prenosi GlasSrpske.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Džordžija

poginuo muškarac

zabavni park

rolerkoster

Komentari (0)

Pročitajte više

Доналд Трамп, амерички предсједник

Svijet

Tramp: Možda smo otišli predaleko

2 h

0
Трагедија: Радници пронађени мртви у резервоару за воду

Svijet

Tragedija: Radnici pronađeni mrtvi u rezervoaru za vodu

2 h

0
Преживио 14 година у јами: Данас славимо Светог Григорија Просветитеља

Društvo

Preživio 14 godina u jami: Danas slavimo Svetog Grigorija Prosvetitelja

2 h

0
Француска: Хакери загријали фрижидере у супермаркетима на 50 степени - храна уништена

Svijet

Francuska: Hakeri zagrijali frižidere u supermarketima na 50 stepeni - hrana uništena

2 h

0

Više iz rubrike

Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Svijet

Jak zemljotres pogodio pogodio Panamu

2 h

0
Доналд Трамп, амерички предсједник

Svijet

Tramp: Možda smo otišli predaleko

2 h

0
Трагедија: Радници пронађени мртви у резервоару за воду

Svijet

Tragedija: Radnici pronađeni mrtvi u rezervoaru za vodu

2 h

0
Француска: Хакери загријали фрижидере у супермаркетима на 50 степени - храна уништена

Svijet

Francuska: Hakeri zagrijali frižidere u supermarketima na 50 stepeni - hrana uništena

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

56

Detalji tragedije u Dvorovima: Vozač ”BMW-a” uhapšen zbog vožnje pod dejstvom alkohola

09

55

Muškarac stradao na pruzi na Ilidži

09

46

Zbog protesta srednjoškolaca u Francuskoj zatvoreno oko 200 škola

09

43

Imate li ovaj novčić od dva evra? Poznato koliko može da vrijedi

09

42

Akcija ”Silence”: U toku pretresi u Banjaluci, Prijedoru i Srpcu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima