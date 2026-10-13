Muškarac ispao iz rolerkostera i poginuo: Povrijeđene četiri osobe

Muškarac je poginuo, a još četiri osobe su povrijeđene nakon incidenta na rolerkosteru u zabavnom parku "Six Flags Over Georgia", u američkoj saveznoj državi Džordžiji, saopštila je policija.

Nesreća se dogodila u ponedjeljak popodne na atrakciji "Golijat", hiperrolerkosteru koji dostiže brzinu do 110 kilometara na čas i visok je oko 60 metara, prema podacima sa internet stranice parka.

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Prema izjavama svjedoka, muškarac je iz nepoznatog razloga ispao iz vozila tokom vožnje i udario u različite dijelove konstrukcije.

Svjedoci opisali dramatične scene

Jedan od svjedoka rekao je da je muškarac, nakon pada, udario u konstrukciju tri puta. Prema njegovim riječima, tijelo je potom udarilo i u druge ljude prije nego što je završilo na drugoj atrakciji ispod rolerkostera.

Pojedini svjedoci tvrdili su da je muškarac na vožnji bio sa djetetom, ali zvaničnici to nisu potvrdili.

"Odlično smo se provodili, a onda smo odjednom počeli da vičemo: 'O, Bože, šta se dešava?'" - ispričala je jedna žena koja je prisustvovala incidentu.

Park evakuisan, istraga u toku

Nakon incidenta, uprava parka evakuisala je atrakciju i proširila evakuaciju na ostatak parka. Na snimcima objavljenim na internetu vidi se zaustavljeni rolerkoster i posjetioci koji izlaze stepenicama pored konstrukcije.

Portparol parka saopštio je da su park i lokalne vlasti odmah reagovali i da u potpunosti sarađuju u istrazi.

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"Duboko smo ožalošćeni incidentom u kojem su učestvovali posjetioci našeg parka", naveo je portparol.

Zvaničnici još nisu objavili kako je muškarac preminuo niti šta je izazvalo povrede ostalih osoba. Detektivi jedinice za teške zločine okruga Kob istražuju okolnosti nesreće.

I ranije prijavljivane povrede na rolerkosterima

Incident se dogodio u vrijeme pojačane pažnje javnosti prema bezbjednosti ekstremnih atrakcija u američkim zabavnim parkovima.

Prošlog mjeseca park "Six Flags Magic Mountain" u južnoj Kaliforniji objavio je da povlači iz upotrebe rolerkoster "Iks2", nakon tužbi u kojima se navodi da je vožnja izazvala ozbiljne povrede mozga.

Kompanija "Siks flegs" nedavno je okončala i sudski spor o smrti 22-godišnjeg muškarca koji je preminuo nakon vožnje rolerkosterom 2022. godine. Prošle sedmice podnesene su još tri tužbe u kojima se navode traumatske povrede mozga.

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Prošle godine, 32-godišnji muškarac preminuo je nakon vožnje brzim rolerkosterom u tematskom parku "Universal Epic Universe" na Floridi. Njegova smrt pripisana je povredama nastalim usljed udaraca, a slučaj je okarakterisan kao nesrećan događaj, prenosi GlasSrpske.