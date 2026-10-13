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Јак земљотрес погодио погодио Панаму

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13.10.2026 07:31

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Zemljotres Potres Podrhtavanje tla
Фото: Printscreen/Youtube

Земљотрес јачине 6,0 степени по Рихтеру погодио је Панаму у понедјељак по локалном времену, саопштио је Европско-медитерански сеизмолошки центар.

У саопштењу се наводи да је епицентар земљотреса био на дубини од 35 километара.

За сада нема података о евентуално повријеђенима или штети.

У Панами је забиљежено више од 300 накнадних потреса након земљотреса јачине 7,7 степени по Рихтеру у петак у којем су оштећене стотине кућа и инфраструктура у централним провинцијама земље, због чега је влада током викенда прогласила ванредну ситуацију на националном нивоу.

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У том земљотресу је повријеђено најмање 27 особа, а оштећено је готово 900 кућа, према подацима надлежних служби за ванредне ситуације.

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Тагови :

Земљотрес

ЕМСЦ

Панама

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