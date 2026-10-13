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Додик поручио Сарајеву: "Док је Српске, тај сан неће досањати, а Српска је вјечна"

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13.10.2026 07:54

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предсједник СНСД Милорад Додик
Фото: АТВ

У Сарајеву више нису сигурни ни аутомобили с регистарским таблицама Србије. Како онда Срби могу очекивати да буду сигурни, упитао је предсједник Милорад Додик.

"Сарајево тоне у све дубљи мрак. Резултат антисрпске хистерије, која је кулминирала посљедњих недјеља, нису само пробушене гуме, већ јасна порука народу Србије и свим Србима да нису добродошли", додао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.

Додик истиче да су четири вијека малтретирали Србе на овим просторима.

"И у Првом и у Другом свјетском рату били су на страни оних који су жељели да затру српски род.

Ханџар дивизију су, заједно са СС дивизијама, слали на српски народ. Данас покушавају да себе уздигну на ниво жртве. Бошњаци - муслимани, не могу да прихвате да у грађанском рату нису страдали само они. Страдали су и Срби и остали. Да нису само они имали жртве, имали су и други народи. Да нису кривци само из реда српског народа, већ да криваца има и из реда Бошњака", додаје Додик.

Сарајево су, каже Додик, очистили од Срба, жељели би и цијелу БиХ.

"Док је Републике Српске, тај сан неће досањати, а Српска је створена за вјечност", наводи Додик.

Подсјећамо, у сарајевском насељу Брека у ноћи са недјеље на понедјељак непозната особа је пробушила двије гуме на аутомобилу београдских регистарских ознака.

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Тагови :

Милорад Додик

Сарајево

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