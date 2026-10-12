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Минић: Ћопић својим дјелима сачувао душу Крајине

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12.10.2026 21:41

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Саво Минић
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић истакао је да је писац Бранко Ћопић својим дјелима сачувао душу Крајине, успомену на људе који су носили бреме једног тешког времена и обиљежио дјетињства многих генерација.

"Срећан сам што Хашани добијају позориште и обећавам да ће институције Српске и у наредном периоду радити на оживљавању Хашана и очувању Ћопићевог дјела", навео је Минић на "Иксу".

Он је додао да му је истински жао што данас није био у прилици да присуствује манифестацији у част великог Бранка Ћопића.

У Хашанима, родном крају Бранка Ћопића, данас је одржана књижевна манифестација "Ћопићевим стазама дјетињства".

Бранко Ћопић рођен је 1. јануара 1915. године у Хашанима.

Прву књижевну награду добио је 1938. године од Академије седам умјетности за кратку причу, 1939. године добио је Ракићеву награду, а 1940. награду Српске краљевске академије.

Његова антологијска збирка приповједака "Башта сљезове боје" освојила је Његошеву награду 1972. године, а НИН-ову награду за најбољи роман добио је 1958. године за роман "Не тугуј, бронзана стражо".

Од 1968. године био је члан Српске академије наука и уметности.

Извршио је самоубиство скоком са моста на Сави у Београду 26. марта 1984. године

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Тагови :

Саво Минић

Бранко Ћопић

Република Српска

Књижевност

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