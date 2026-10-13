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Жена помоћу слушалица пронашла украдену торбицу, грађани савладали лопова

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13.10.2026 08:50

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Особа вади телефон из женске торбице
Фото: Pexels/Wendy Wei

Полиција је у суботу рано ујутру обавијештена о крађи торбице у једном локалу у центру Љубљане. Двојица осумњичених наводно су је украли, након чега је оштећена, заједно са другим грађанима, помоћу апликације успјела да пронађе једног од њих и украдену торбицу. У њој је, наиме, имала слушалице које су могле да се прате, пише Дело.си.

Иако се осумњичени опирао, грађани су успели да га задрже до доласка полиције. Други осумњичени је у међувремену побјегао.

Полиција је 25-годишњаку одредила задржавање и одузела украдене предмете. Истрага се наставља како би се утврдиле све околности кривичног дела разбојничке крађе, а о прикупљеним информацијама биће обавјештено надлежно тужилаштво.

Полицијска управа Љубљана захвалила је грађанима који су приметили кривично дјело, одмах обавијестили полицију и потом задржали осумњиченог.

Како су истакли, и овај случај показао је да пажња грађана и брзо обавјештавање полиције могу значајно да допринесу успешној истрази кривичних дјела.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Словенија

Крађа

Торба

Љубљана

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