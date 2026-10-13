Жена помоћу слушалица пронашла украдену торбицу, грађани савладали лопова

Аутор:АТВ редакција
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Полиција је у суботу рано ујутру обавијештена о крађи торбице у једном локалу у центру Љубљане. Двојица осумњичених наводно су је украли, након чега је оштећена, заједно са другим грађанима, помоћу апликације успјела да пронађе једног од њих и украдену торбицу. У њој је, наиме, имала слушалице које су могле да се прате, пише Дело.си.
Иако се осумњичени опирао, грађани су успели да га задрже до доласка полиције. Други осумњичени је у међувремену побјегао.
Полиција је 25-годишњаку одредила задржавање и одузела украдене предмете. Истрага се наставља како би се утврдиле све околности кривичног дела разбојничке крађе, а о прикупљеним информацијама биће обавјештено надлежно тужилаштво.
Полицијска управа Љубљана захвалила је грађанима који су приметили кривично дјело, одмах обавијестили полицију и потом задржали осумњиченог.
Како су истакли, и овај случај показао је да пажња грађана и брзо обавјештавање полиције могу значајно да допринесу успешној истрази кривичних дјела.
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