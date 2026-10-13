Фотографије са мјеста несреће у Требињу: Погинула два младића

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Два младића смртно су страдала синоћ у саобраћајној несрећи у Засад пољу код Требиња, а прве фотографије са мјеста несреће показују размјере трагедије.
Из ПУ Требиње је саопштено да се трагедија догодила око 22.15 часова. У незгоди су учествовали аутомобили ”цитроен”, којим је управљао М.Б. и у којем су се налазила још два лица и „ауди“ којим је управљао Ф.Р, у којем су се налазила још три лица.
”Сувозач и путник из ”цитроена“ В.Н. и М.Ш. су погинули. Лакше су повријеђена оба возача, те сувозач и путници из ”аудија“ Ј.Ш, Р.Ч. и Д.Д. Повријеђени су збринути ЈЗУ Болница „Свети архиђакон Стефан-9. јануар“ Требиње”, саопштила је ПУ Требиње.
На лицу мјеста извршен је увиђај у присуству дежурног тужиоца.
У требињској болници наводе да је један младић преминуо на лицу мјеста, док је други, стар 22 године, довезен у требињску Болницу без срчане акције.
”Упркос реанимацији која је трајала дуже од два сата, није било позитивног одговора, а смрт је проглашена у 23 часа и 55 минута", рекла је за АТВ Тања Новарлић начелник Службе за интензивну његу требињске Болнице.
Хроника
Трагедија код Требиња: Два младића погинула у саобраћајној несрећи
Новарлић још додаје да је једна особа примљена је на Одјељење неурохирургије због потреса мозга, док је још неколико особа задобило лакше тјелесне повреде.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
09
56
09
55
09
46
09
43
09
42
Тренутно на програму