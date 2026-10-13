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Фотографије са мјеста несреће у Требињу: Погинула два младића

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13.10.2026 09:38

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У саобраћајној несрећи која се догодила у мјесту Засад поље код Требиња, смртно су страдале двије особе.
Фото: АТВ

Два младића смртно су страдала синоћ у саобраћајној несрећи у Засад пољу код Требиња, а прве фотографије са мјеста несреће показују размјере трагедије.

Из ПУ Требиње је саопштено да се трагедија догодила око 22.15 часова. У незгоди су учествовали аутомобили ”цитроен”, којим је управљао М.Б. и у којем су се налазила још два лица и „ауди“ којим је управљао Ф.Р, у којем су се налазила још три лица.

”Сувозач и путник из ”цитроена“ В.Н. и М.Ш. су погинули. Лакше су повријеђена оба возача, те сувозач и путници из ”аудија“ Ј.Ш, Р.Ч. и Д.Д. Повријеђени су збринути ЈЗУ Болница „Свети архиђакон Стефан-9. јануар“ Требиње”, саопштила је ПУ Требиње.

На лицу мјеста извршен је увиђај у присуству дежурног тужиоца.

У требињској болници наводе да је један младић преминуо на лицу мјеста, док је други, стар 22 године, довезен у требињску Болницу без срчане акције.

”Упркос реанимацији која је трајала дуже од два сата, није било позитивног одговора, а смрт је проглашена у 23 часа и 55 минута", рекла је за АТВ Тања Новарлић начелник Службе за интензивну његу требињске Болнице.

МУП РС полиција

Хроника

Трагедија код Требиња: Два младића погинула у саобраћајној несрећи

Новарлић још додаје да је једна особа примљена је на Одјељење неурохирургије због потреса мозга, док је још неколико особа задобило лакше тјелесне повреде.

Саобраћајна несрећа у Требињу
Саобраћајна несрећа у Требињу
АТВ

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Тагови :

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