Pronađena droga, oružje i municija: Jedna osoba uhapšena

Zenička policija uhapsila je u Dusini lice čiji su inicijali A.S. (37) kod koga je pronađeno 25,6 kilograma droge, kao i oružje i municija, saopšteno je iz kantonalnog MUP-a.

U jučerašnjem pretresu kuće, pomoćnih objekata i putničkih vozila "maserati" i "be-em-ve" koje koristi A.S. pronađeno je 10,5 kilograma amfetamina, 15,1 kilogram marihuane, digitalna vaga, uređaj za vakuumiranje, dva pištolja i 78 metaka, te puška sa okvirom i 24 metka.

Sve ovo biće predmet vještačenja i korišteno kao dokazni materijal u daljem postupku, navodi se u saopštenju iz kantonalnog MUP-a.

Hronika Tragedija kod Trebinja: Dva mladića poginula u saobraćajnoj nesreći

Lice A.S. uhapšeno je zbog sumnje da je počinilo krivična djela neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet droge, te neovlaštena nabavka i držanje oružja.

Sve aktivnosti realizovane su uz nadzor Tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona, piše u saopštenju iz kantonalnog MUP-a.