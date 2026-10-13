Fotografije sa mjesta nesreće u Trebinju: Poginula dva mladića

Autor:ATV redakcija
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Dva mladića smrtno su stradala sinoć u saobraćajnoj nesreći u Zasad polju kod Trebinja, a prve fotografije sa mjesta nesreće pokazuju razmjere tragedije.
"Jedan mladić preminuo je na licu mjesta, dok je drugi, star 22 godine, dovezen u trebinjsku Bolnicu bez srčane akcije. Uprkos reanimaciji koja je trajala duže od dva sata, nije bilo pozitivnog odgovora, a smrt je proglašena u 23 časa i 55 minuta", rekla je za za ATV Tanja Novarlić načelnik Službe za intenzivnu njegu trebinjske Bolnice.
Hronika
Tragedija kod Trebinja: Dva mladića poginula u saobraćajnoj nesreći
Novarlić još dodaje da je jedna osoba primljena je na Odjeljenje neurohirurgije zbog potresa mozga, dok je još nekoliko osoba zadobilo lakše tjelesne povrede.
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