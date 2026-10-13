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Fotografije sa mjesta nesreće u Trebinju: Poginula dva mladića

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13.10.2026 09:38

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У саобраћајној несрећи која се догодила у мјесту Засад поље код Требиња, смртно су страдале двије особе.
Foto: ATV

Dva mladića smrtno su stradala sinoć u saobraćajnoj nesreći u Zasad polju kod Trebinja, a prve fotografije sa mjesta nesreće pokazuju razmjere tragedije.

"Jedan mladić preminuo je na licu mjesta, dok je drugi, star 22 godine, dovezen u trebinjsku Bolnicu bez srčane akcije. Uprkos reanimaciji koja je trajala duže od dva sata, nije bilo pozitivnog odgovora, a smrt je proglašena u 23 časa i 55 minuta", rekla je za za ATV Tanja Novarlić načelnik Službe za intenzivnu njegu trebinjske Bolnice.

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Novarlić još dodaje da je jedna osoba primljena je na Odjeljenje neurohirurgije zbog potresa mozga, dok je još nekoliko osoba zadobilo lakše tjelesne povrede.

Саобраћајна несрећа у Требињу
Saobraćajna nesreća u Trebinju
ATV

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Saobraćajna nesreća

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