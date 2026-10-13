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Orban o "zlatnom konvoju": Najveći skandal u Evropi

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13.10.2026 10:28

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Мађарски премијер Виктор Орбан присуствује завршном скупу владајуће странке Фидес у Будимпешти, Мађарска, 11. априла 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Denes Erdos, File

Bivši mađarski premijer i predsjednik Fidesa Viktor Orban optužio je zapadne zemlje i Ukrajinu za umiješanost u pošiljke novca i zlata koje su prolazile kroz Austriju i Mađarsku. Govoreći o slučaju takozvanog "ukrajinskog zlatnog konvoja", ocijenio je da je riječ o "najvećem korupcijskom slučaju u Evropi".

Orban je u intervjuu za emisiju "Bajer šou" tvrdio da su mađarske vlasti zakonito zaustavile konvoje sa naoružanom ukrajinskom pratnjom i da su time obavljale svoj posao.

"Ovo je najveći korupcijski slučaj u Evropi. U to su duboko uključeni zapadnjaci, kao i Ukrajinci. Ako neko prati austrijsku unutrašnju politiku, tamo se vodi ogroman spor oko toga kako je to prošlo kroz zemlju. Milijarde evra u zlatu i dolarima. To nisu normalne stvari", rekao je Orban.

Orban je odbacio mogućnost da su pošiljke bile dio uobičajenih bankarskih poslova. Tvrdio je i da su ih pratili vojnici sa obukom iz obavještajnih službi.

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"Vojnici sa obukom iz obavještajnih službi prate pošiljke. Pa nemojmo se šaliti, to smo zaustavili. Mađarske vlasti su radile svoj posao i to bih učinio u svakom slučaju", poručio je.

Orban je sudski postupak koji je, prema njegovim riječima, pokrenut protiv njega zbog tog slučaja ocijenio kao politički motivisan.

Predsjednik Fidesa poručio je i da desnica ne može biti eliminisana, uz obrazloženje da se "pola zemlje ne može zatvoriti".

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Tagovi :

Viktor Orban

Ukrajina

Evropa

skandal

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