Lokalizovan požar u stambenoj zgradi, dvije osobe spasene

Autor:ATV redakcija
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Požar u stambenoj zgradi u centru Kraljeva, koji je izbio jutros, je lokalizovan, dvije osobe su spasene, a jedan stan je potpuno izgorio.
U toku je dogašivanje požara koji je izbio jutros oko 6 časova u stanu na poslednjem spratu zgrade u Ulici cara Dušana u centru Kraljeva, prenio je RTS.
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Dvije osobe su se nagutale dima i prevezene su u prostorije Hitne pomoći. Uzrok požara za sada nije poznat, a biće utvrđen tokom istrage.
(Tanjug)
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