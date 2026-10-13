Lokalizovan požar u stambenoj zgradi, dvije osobe spasene

Požar u stambenoj zgradi u centru Kraljeva, koji je izbio jutros, je lokalizovan, dvije osobe su spasene, a jedan stan je potpuno izgorio.

U toku je dogašivanje požara koji je izbio jutros oko 6 časova u stanu na poslednjem spratu zgrade u Ulici cara Dušana u centru Kraljeva, prenio je RTS.

Društvo Novi cjenovnik na pumpama u Srpskoj: Koliko danas košta litar dizela?

Dvije osobe su se nagutale dima i prevezene su u prostorije Hitne pomoći. Uzrok požara za sada nije poznat, a biće utvrđen tokom istrage.

(Tanjug)