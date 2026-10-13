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Lokalizovan požar u stambenoj zgradi, dvije osobe spasene

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13.10.2026 09:25

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Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.
Foto: Pixabay

Požar u stambenoj zgradi u centru Kraljeva, koji je izbio jutros, je lokalizovan, dvije osobe su spasene, a jedan stan je potpuno izgorio.

U toku je dogašivanje požara koji je izbio jutros oko 6 časova u stanu na poslednjem spratu zgrade u Ulici cara Dušana u centru Kraljeva, prenio je RTS.

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Dvije osobe su se nagutale dima i prevezene su u prostorije Hitne pomoći. Uzrok požara za sada nije poznat, a biće utvrđen tokom istrage.

(Tanjug)

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Kraljevo

požar

Vatrogasci

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