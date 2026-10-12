Krim inspektor optužen za odavanje povjerljivih podataka

Više javno tužilaštvo u Beogradu podnijelo je Višem sudu u Beogradu optužni prijedlog protiv Miloša M. (50) zbog postojanja opravdane sumnje da je kao kriminalistički inspektor iz PS Zemun izvršio produženo krivično djelo iz Zakona o tajnosti podataka.

Postoji opravdana sumnja da je Miloš M. od 17. februara 2021. godine do 24. februara 2023. godine u policijskoj stanici PS Zemun, na radnom mjestu kriminalistički inspektor, u činu višeg policijskog inspektora i u činu kapetana policije, svjestan da je njegovo djelo zabranjeno, 17 puta neovlašćeno pribavljao podatke koji predstavljaju tajne podatke sa oznakom tajnosti "INTERNO" i "POVJERLjIVO", određene prema Zakonu o tajnosti podataka.

To je činio tako što je sa svoje pristupne šifre policijskog službenika, u Jedinstvenom informacionom sistemu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije neovlašćeno pristupao navedenim podacima.

Takođe, sumnja se da je neovlašćeno, jednom prilikom nepozvanom licu saopštio podatke do kojih je na drugi način došao, a koji predstavljaju tajne podatke sa oznakom tajnosti "INTERNO" i "POVERLjIVO", određene prema Zakonu o tajnosti podataka.

Prema krivičnom zakoniku, onaj ko neovlašćeno nepozvanom licu saopšti, preda ili učini dostupnim podatke ili dokumenta koji su mu povereni ili do kojih je na drugi način došao, ili ako pribavlja podatke ili dokumenta koji predstavljaju tajne podatke sa oznakom "INTERNO" ili "POVJERLjIVO", određene prema zakonu, kazniće se zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

(Telegraf)