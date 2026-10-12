Kovačević: Jedinstven front garantovao bi unutrašnju stabilnost i otpornost Srpske na sve udare

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik nije pozvao stranke opozicije na zajednički nastup samo na nivou BiH, već na svim nivoima, istakao je portparol SNSD-a Radovan Kovačević.
"Jedan i jedinstven front garantovao bi unutrašnju stabilnost, kao i otpornost Republike Srpske na sve udare. Narod je izabrao. Mi smo razumjeli. A vi?", naveo je Kovačević na Iksu.
Dodik nije pozvao stranke opozicije na zajednički nastup samo na nivou BiH, već na svim nivoima.
Jedan i jedinstven front garantovao bi unutrašnju stabilnost, kao i otpornost Republike Srpske na sve udare.
Narod je izabrao. Mi smo razumjeli.
A vi?— Radovan Kovačević (@KovacevicRaso) October 12, 2026
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