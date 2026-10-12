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Kovačević: Jedinstven front garantovao bi unutrašnju stabilnost i otpornost Srpske na sve udare

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12.10.2026 16:20

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Ковачевић: Јединствен фронт гарантовао би унутрашњу стабилност и отпорност Српске на све ударе
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik nije pozvao stranke opozicije na zajednički nastup samo na nivou BiH, već na svim nivoima, istakao je portparol SNSD-a Radovan Kovačević.

"Jedan i jedinstven front garantovao bi unutrašnju stabilnost, kao i otpornost Republike Srpske na sve udare. Narod je izabrao. Mi smo razumjeli. A vi?", naveo je Kovačević na Iksu.

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Tagovi :

Radovan Kovačević

SNSD

opozicija

Sastanak

BiH

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